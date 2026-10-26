Edomex logra la colecta de 95 litros de sangre en su campaña anual

Bajo el lema “Dona Sangre, sé una luz en la oscuridad para quien más lo necesita”, la administración del Estado de México, mediante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), logró recolectar 95 litros de sangre durante su campaña anual de donación altruista, volumen que permitirá atender a más de 800 derechohabientes.

​Las unidades obtenidas durante esta jornada anual asegurarán el tratamiento de pacientes que requieren transfusiones urgentes por padecimientos oncológicos, cirugías, complicaciones obstétricas o emergencias médicas.

La colecta se dividió en tres etapas estratégicas celebradas en los meses de mayo, agosto y octubre en las que participaron tres unidades, el Centro Oncológico Estatal (Mayo), el ​Hospital Regional Toluca (Agosto) y el ​Centro Médico ISSEMYM Toluca (Octubre)

​Durante las tres jornadas acudieron un total de 286 predonantes, de los cuales 212 cumplieron satisfactoriamente con los criterios médicos para concretar la extracción.

El ISSEMYM destacó que sus procedimientos están regidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, lo que garantiza la recolección y resguardo de tejido hemático bajo los más estrictos estándares de bioseguridad. La sangre recolectada se distribuye y conserva en tres Bancos de Sangre permanentes:

​Centro Médico Ecatepec

​Centro Médico ISSEMYM Toluca

​Hospital Materno Infantil (Toluca)

Autoridades del organismo recordaron que un solo donante puede salvar la vida de hasta cuatro personas y que la donación se puede llevar a cabo en los bancos de sangre durante todo el año. Entre los requisitos principales figuran:

​Tener entre 18 y 65 años de edad y un peso mínimo de 50 kg.

​Gozar de buena salud general y no haber padecido hepatitis.

​Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas 72 horas antes del procedimiento.

​En el caso de las mujeres, no estar embarazada ni en periodo de lactancia.​

En el Estado de México se promueve la donación permanente como un acto humanitario esencial. Para consultar mayor información o agendar una cita de donación, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 722 219 26 00, extensión 1351049.