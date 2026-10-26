Emiten recomendación a la FGJ por fallas y negligencias en la búsqueda de Natali Carmona

Recomendación La madre de la joven llamó a las instituciones a actuar de la misma manera, de inmediato, sin frenarse. (CDHCM)

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la recomendación 02/2026 a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), luego de que tras la desaparición de Natali Carmona, el 27 de enero de 2019, la institución se negó a buscarla, negó competencia para seguir el rastro de la joven y obligó a la familia a realizar actos de investigación que son propios de la autoridad.

El 27 de enero de 2019, Natali salió de su domicilio en Iztapalapa rumbo al estado de Puebla junto con su pareja, avisó a su madre que regresaría ese mismo día para preparar la cena a sus hijos, sin embargo, no regresó.

Se reportó su desaparición a Locatel y al 911, y el 29 de enero se presentaron denuncias, una de ellas ante la entonces Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, en adelante FIPEDE, la carpeta se inició por persona “extraviada o ausente”, a pesar de que no se extravió.

El 10 de febrero de 2019 fue localizado, en un terreno de cultivo en Huejotzingo, Puebla, el cuerpo sin vida de su pareja. En los días inmediatos a dicho hallazgo, ante la falta de comunicación con la fiscalía en el estado de Puebla, el personal ministerial de la Ciudad de México sugirió a la familia acudir por sus propios medios al Instituto de Ciencias Forenses de Puebla para buscar a su hija.

Después, el 12 de abril de 2019, la FIPEDE declinó competencia y remitió la carpeta de investigación a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Incluso, en octubre de 2022, el Consejo de Asuntos Internos determinó la responsabilidad administrativa de tres personas servidoras públicas por esa declinación de competencia.

A solicitud de la Fiscalía de Puebla, se abrió en la Ciudad de México un expediente de colaboración, y partir de ese momento, se realizaron diversas diligencias aunque la familia no conoció un plan de investigación.

Por lo tanto, el 2 de septiembre de 2020, la Fiscalía de Puebla remitió la carpeta de investigación a la Ciudad de México al considerarla de su competencia, pero fue hasta el 23 de febrero de 2021, a partir de una nueva denuncia de su madre, que la capital a través de FIPEDE inició una nueva carpeta por el delito de desaparición cometida por particulares.

La localización

El 15 de febrero de 2022, tres años después de su desaparición, en una tercera búsqueda, se localizaron los restos de Natali, a unos metros del lugar donde se había encontrado a su pareja.

Fue hasta el 21 de abril que se realizó la restitución de sus restos en la Ciudad de México. Ese mismo día, mientras realizaban la inhumación y la familia celebraba una ceremonia religiosa, personal de la Fiscalía de la Ciudad de México, que conocía la fecha de la inhumación desde dos días antes, se acercó a entregarles restos óseos que tenía bajo su resguardo, los cuales fueron depositados en el ataúd frente a medios de comunicación.

Derechos violados

La desaparición de Natali duró tres años, y en ese tiempo su búsqueda enfrentó omisiones iniciales, deficiencias en el abordaje interestatal, falencias en la coordinación y en la restitución de sus restos

Igualdad y no discriminación en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Acceso a la verdad y a la justicia en relación con una debida diligencia

Derecho de toda persona a ser buscada

Integridad personal de la familia

Disculpa pública y plan de búsqueda inmediata

A partir de estas violaciones, la Comisión de Derechos Humanos dirigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México puntos recomendatorios:

Dar seguimiento con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para inscribir a las víctimas en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México

Coordinar con la misma Comisión Ejecutiva a la integración de los expedientes y a la emisión del Plan de Reparación Integral, con medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición

Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública a la familia de Natali, en condiciones consensadas con la familia

Instalar previa consulta con la familia, una placa conmemorativa en memoria de Natali

Emitir un protocolo o lineamientos para la notificación, restitución y entrega digna de cuerpos y restos a sus familias, con perspectiva de género, enfoque diferenciado y respeto al derecho a la memoria de las personas fallecidas.

Emitir y difundir una circular que instruya al personal ministerial y de investigación a actuar de manera inmediata, exhaustiva y coordinada desde el reporte de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, documentando y dando seguimiento a cada línea de investigación y gestionando oportunamente la colaboración con otras entidades.

Presentar un documento de propuesta que incluya intercambio de información entre fiscalías, cruce de datos de personas desaparecidas, trazabilidad de las actuaciones de las fiscalías que intervienen, criterios sobre la competencia de las fiscalías especializadas y mecanismos de supervisión de las declinaciones de competencia para que no interrumpan ni retrasen la búsqueda y la investigación

Al tomar la palabra, la señora Aidee Hernández, madre de Natali, recalcó que su familia nunca dejó de buscar a su hija y llamó a las instituciones a actuar de la misma manera, de inmediato, sin frenarse.

“Para las familias es muy difícil ir de un lugar a otro y las autoridades se echan la bolita, faltaban cosas que hacer en la ciudad y la Fiscalía nos mandó a Puebla, si hubieran buscado juntas, si se hubieran coordinado bien, si hubieran hecho caso, quizá no habríamos tardado tanto en encontrar a Natali”.