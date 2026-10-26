Exigen en Morena fin al caciquismo en Nezahualcóyotl; demandan perfiles preparados

Bases juveniles de Morena en Nezahualcóyotl

Militantes de Morena advirtieron que el proceso de selección para la coordinación municipal en Nezahualcóyotl., estado de México pondrá a prueba la apertura de ese partido para los jóvenes y que se cristalice un cambio generacional que termine con las cuotas de poder cupulares en la definición de candidaturas de cara a las elecciones del 2027.

Especialistas y bases ciudadanas señalan la urgencia de erradicar los vicios del control político tradicional y apostar por cuadros con sólida formación técnica y jurídica para encabezar las tareas de organización municipal rumbo a los comicios del próximo año donde se renovarán casi 20 mil cargos de elección popular entre ellas cientos de presidencias municipales y alcaldías.

En este contexto de renovación interna dentro de Morena ha llamado la atención el registro de nuevos liderazgos de base que buscan disputar los espacios que históricamente han monopolizado los mismos grupos de siempre.

Uno de los nombres que ha comenzado a circular con fuerza en el debate local es el de Michel Garnica, quien formalizó su aspiración para encabezar la Coordinación Municipal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nezahualcóyotl.

Con trabajo territorial constante, la irrupción de Garnica en el proceso interno contrasta con la improvisación que con frecuencia impera en las designaciones políticas.

Figuras como Michel Garnica colocan en el centro de la mesa la discusión sobre qué tipo de liderazgo necesita el municipio de cara a 2027: perpetuar las viejas dinámicas de control político o consolidar una transformación respaldada por perfiles preparados, técnicos y cercanos a la realidad cotidiana de sus comunidades.

Con una sólida trayectoria formativa, es licenciada en Derecho con especialidad en Justicia para Adolescentes, cuenta con una maestría en Administración y Procuración de Justicia, y actualmente cursa la maestría en Ciencias Penales.

Este perfil técnico-jurídico resulta especialmente relevante en un municipio donde la seguridad ciudadana, la prevención del delito en jóvenes y la correcta impartición de justicia son demandas prioritarias y urgentes.

Analistas locales destacan que el principal reto del movimiento de transformación en Nezahualcóyotl no solo consiste en retener el respaldo popular, sino en demostrar que existe un recambio generacional real capaz de gobernar con capacidad operativa y sin los compromisos del clientelismo del pasado.

La llegada de cuadros formados en las aulas y activos en la militancia representa una respuesta concreta a la exigencia ciudadana de terminar con las cuotas de poder cupulares.