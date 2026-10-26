Iluminan el jardín municipal de Texcoco con 19 figuras por Día de Muertos

El jardín municipal de Texcoco se llenó de luz y color con la instalación de 19 figuras decorativas alusivas al Día de Muertos, como parte de las actividades que prepara el gobierno municipal para celebrar una de las tradiciones más importantes de México.

La noche del pasado 23 de octubre, habitantes y visitantes se reunieron en este espacio para presenciar el encendido de las figuras. Después de unos minutos de oscuridad y una cuenta regresiva del diez al uno, las decoraciones comenzaron a iluminarse con diferentes colores, lo que dio un ambiente festivo al centro del municipio.

El evento fue encabezado por el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, acompañado por la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Yesenia Armas Tobón, integrantes del cabildo y directores de la administración municipal.

Durante la actividad, miles de personas fueron testigos de la iluminación de las figuras, que representan diferentes oficios, personajes y elementos de la vida cotidiana de Texcoco. Entre las decoraciones destacan boleros, puestos de elotes y esquites, carritos de helados, tlacoyeras y tiendas de abarrotes, además de las tradicionales catrinas y catrines. Estas representaciones buscan que los habitantes se identifiquen con sus raíces y reconozcan las actividades que forman parte de la historia y las costumbres de la comunidad.

Durante su mensaje, el alcalde dio la bienvenida a los residentes y visitantes que acudieron al jardín municipal y señaló que Texcoco mantiene sus puertas abiertas para recibir a quienes desean disfrutar de sus espacios públicos y tradiciones, “En este, su jardín municipal, Texcoco los recibe con los brazos abiertos”, expresó.

El edil también destacó la importancia de contar con espacios que permitan la convivencia de las familias y ayuden a conservar las tradiciones que han pasado de generación en generación.

Asimismo, agradeció al órgano de gobierno por la aprobación de los recursos destinados a estas actividades y reconoció el trabajo de la presidenta del DIF municipal en favor de los grupos vulnerables.

Gutiérrez Martínez señaló que el embellecimiento de los espacios públicos contribuye a mejorar la vida de los habitantes y permite mantener presente la historia del municipio “Embellecer Texcoco y generar este tipo de espacios es dignificar la vida de las y los texcocanos”, manifestó.

También recordó la importancia de reconocer el legado de las generaciones anteriores, en especial de los padres y abuelos que contribuyeron a construir la identidad de la comunidad.

Ante los asistentes, el presidente municipal aseguró que su administración continuará trabajando por Texcoco y concluyó su mensaje con una expresión de orgullo por el municipio.

La celebración continuó con la participación de personajes caracterizados para la ocasión, quienes se sumaron al ambiente relacionado con el Día de Muertos. Como parte del cierre, se realizó el lanzamiento de globos de cantoya, que iluminaron el cielo y acompañaron la jornada festiva.

El Día de Muertos es una tradición mexicana dedicada a recordar a los seres queridos que han fallecido. En estas fechas, las familias acostumbran colocar ofrendas, flores, veladoras y alimentos, además de participar en actividades culturales que mantienen viva la memoria de quienes ya no están.

Con la instalación de las 19 figuras luminosas, el jardín municipal se convierte en un punto de encuentro para quienes desean disfrutar de esta celebración y reconocer las costumbres que forman parte de la identidad de Texcoco.

De esta manera, el gobierno municipal busca ofrecer espacios de convivencia para las familias y promover las tradiciones mexicanas durante las actividades previas al Día de Muertos.