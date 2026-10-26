Interconectarán 6 mil 590 cámaras en límites de CDMX y Edomex

Las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México acordaron interconectar 6 mil 590 cámaras de videovigilancia ubicadas en las zonas limítrofes de ambas entidades, con el objetivo de mejorar la coordinación y el seguimiento de incidentes de seguridad.

El proyecto contempla una franja fronteriza de aproximadamente 200 kilómetros, donde las dependencias podrán compartir la visualización de las cámaras instaladas dentro de un perímetro de un kilómetro hacia el interior de cada territorio.

Durante una reunión de trabajo realizada en las instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, representantes de ambas entidades definieron los alcances de esta primera etapa de colaboración.

Hugo Ulises Barajas Durán, titular del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de México, explicó que cada dependencia podrá observar en tiempo real las cámaras de la otra entidad dentro del margen establecido.

Añadió que, cuando los acontecimientos ocurran fuera de ese perímetro, ambas instituciones mantendrán la coordinación para que cada una realice el seguimiento correspondiente de los hechos de interés.

Por su parte, Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del centro de monitoreo capitalino, detalló que el corredor de videovigilancia abarcará los límites de diez municipios mexiquenses y nueve alcaldías de la Ciudad de México.

El proyecto también contempla la homologación de los sistemas de alertamiento relacionados con 93 delitos, entre los que se encuentran homicidio doloso, extorsión y fraude.

Con esta medida, las autoridades buscan facilitar el intercambio de información entre los equipos de seguridad de ambas entidades y mejorar la atención de incidentes que puedan requerir la intervención de corporaciones de los dos territorios.

La propuesta fue presentada en agosto pasado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, se sumó a la iniciativa.

La coordinación entre ambas administraciones busca establecer mecanismos de colaboración en una zona donde los límites territoriales pueden requerir una respuesta conjunta ante situaciones de emergencia o hechos delictivos.

En la reunión participaron funcionarios de las áreas de operaciones, tecnología, atención de emergencias, asuntos jurídicos y seguimiento prehospitalario de ambas instituciones.

Por parte del Estado de México acudieron Patricia Trinidad Ortiz, directora de Operaciones de la sede de Toluca; Moisés Sotelo González, subdirector de Operación de Proyectos, y Ana Laura Pedraza Morales, subdirectora del Área Jurídica.

En representación de la Ciudad de México asistieron Pavel Díaz Román, director de Gestión Estratégica; Héctor Murguía Moreno, director de Administración de Tecnologías; Abraham Téllez Suárez, director de la Central de Captación de Reportes de Emergencia y Denuncia, y Jorge Luis Ayala Gutiérrez, director de Apoyo y Seguimiento a la Atención Prehospitalaria.

La interconexión forma parte de los esfuerzos de colaboración metropolitana en materia de seguridad. Su primera etapa contempla compartir la visualización de miles de cámaras y establecer criterios comunes para el alertamiento de delitos, con la finalidad de facilitar el intercambio de información y el seguimiento de incidentes en la zona limítrofe de la Ciudad de México y el Estado de México.