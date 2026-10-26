Mariela Gutiérrez pide respetar principios de AMLO y sancionar irregularidades en gobiernos municipales

Mariela Gutiérrez

La senadora por el Estado de México, Mariela Gutiérrez Escalante, llamó a los gobiernos municipales y a la ciudadanía a mantenerse fieles a los principios impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, al señalar que deben reflejarse en el ejercicio de los recursos públicos y en las decisiones de las autoridades.

Durante su participación en el segundo informe de actividades del diputado local Samuel Hernández, realizado en la comunidad de San Martín Azcatepec, en Tecámac, la legisladora sostuvo que el dinero de los municipios debe destinarse a atender las necesidades de la población y no utilizarse para intereses particulares.

“No robar significa cuidar cada peso del presupuesto”, expresó ante militantes y simpatizantes de Morena, así como ciudadanos sin afiliación partidista que acudieron al encuentro.

Gutiérrez Escalante señaló que los recursos públicos deben traducirse en mejores servicios de agua, seguridad, pavimentación, alumbrado y espacios públicos dignos para las comunidades.

Asimismo, exigió mayor claridad sobre las decisiones relacionadas con el gasto de las administraciones municipales y consideró que cualquier irregularidad debe investigarse y, cuando existan elementos suficientes, sancionarse conforme corresponda.

La senadora también recordó que el principio de no traicionar al pueblo implica cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía, escuchar sus necesidades y rendir cuentas sobre las acciones de gobierno.

Agregó que quienes ocupan cargos públicos no deben utilizar su autoridad para intimidar a otras personas ni para favorecer intereses personales, pues los principios de Morena deben aplicarse a todos sus integrantes.

Reconoce trabajo de Samuel Hernández

Durante el encuentro, Mariela Gutiérrez también reconoció la trayectoria del diputado Samuel Hernández, con quien aseguró haber compartido responsabilidades en la administración pública municipal.

Destacó su desempeño como secretario del Ayuntamiento y su trabajo al frente del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Odapas), donde participó en la atención de las necesidades relacionadas con el suministro de agua.

La legisladora señaló que actualmente Hernández continúa trabajando por Tecámac desde el Congreso del Estado de México y reconoció sus gestiones para defender los límites territoriales y el patrimonio del municipio.

En ese sentido, consideró que la protección del territorio debe realizarse mediante argumentos, fundamentos legales y con la participación de los habitantes.

Por otra parte, Gutiérrez Escalante lamentó la falta de transparencia en los proyectos de videovigilancia y cuestionó que los servicios de monitoreo destinados a la seguridad puedan utilizarse con otros propósitos.

El segundo informe de Samuel Hernández concluyó con el reconocimiento de los asistentes a la participación de ambos legisladores.