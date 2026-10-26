Metro desplegará operativo de seguridad por festejo de San Judas Tadeo

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro desplegará un operativo especial de seguridad y control de flujo de pasajeros en la estación Hidalgo, de las líneas 2 y 3, con motivo de la celebración de San Judas Tadeo, el próximo miércoles 28 de octubre.

El dispositivo comenzará la noche del martes 27 y se mantendrá durante todo el horario de servicio del miércoles, debido a la concentración de feligreses que acudirán al templo de San Hipólito, ubicado en las inmediaciones de la estación.

Participarán 50 elementos de la Gerencia de Seguridad Institucional del Metro y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), quienes realizarán recorridos en trenes, andenes, pasillos y zonas de torniquetes para vigilar las instalaciones y brindar apoyo a los usuarios.

Las acciones también contemplan maniobras para dosificar el ingreso y la circulación de pasajeros, principalmente durante el miércoles, con el propósito de mantener la movilidad en el conjunto Hidalgo, donde confluyen las líneas 2 y 3.

El organismo informó que personal de Asistencia al Usuario, identificado con chalecos color menta, estará disponible en accesos, torniquetes y áreas de mayor concentración para orientar a los pasajeros sobre transbordos, recarga de tarjetas y funcionamiento del servicio.

Aunque Hidalgo es la estación más cercana al templo de San Hipólito, el Metro señaló que también es posible llegar mediante las estaciones Juárez, de la línea 3, y Bellas Artes, de las líneas 2 y 3.

La celebración de San Judas Tadeo se realiza cada 28 de octubre y congrega a devotos que acuden al templo para participar en las actividades religiosas.

Ante la afluencia prevista, el STC pidió a los usuarios evitar correr en escaleras fijas y eléctricas, no rebasar la línea amarilla de los andenes y evitar arrojar objetos a las vías.

También recordó que está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas o transitar por las estaciones bajo los efectos del alcohol o de sustancias tóxicas.