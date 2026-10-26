Organiza Cuauhtémoc más de 50 actividades en Festival del Día de Muertos

Día de muertos Día de muertos en Cuauhtémoc. (Especial)

Con más de 55 actividades gratuitas para toda la familia, la alcaldía Cuauhtémoc realizará el Festival del Día de Muertos 2026 del 27 de octubre al 2 de noviembre, con una programación que llevará música, teatro, danza y otras expresiones culturales a distintos espacios públicos de la demarcación.

El festival es organizado por la Dirección General de Cultura y Educación y su programación incluye conciertos, teatro, danza, ofrendas, exposiciones, concursos de calaveritas literarias y espectáculos para todas las edades.

Las actividades tendrán como sedes el camellón de avenida Álvaro Obregón, el Foro Lindbergh, la Plaza Luis Cabrera, el Kiosco Morisco, el Jardín de Santiago Tlatelolco y la Parroquia Josefina del Espíritu Santo, donde plazas, parques y otros espacios públicos recibirán propuestas culturales para vecinas, vecinos y visitantes.

Entre los principales atractivos destacan seis espacios temáticos en Álvaro Obregón, una megaofrenda y el Réquiem de Mozart en el Foro Lindbergh, una exhibición de trajineras alusivas al Día de Muertos en la Plaza Luis Cabrera, así como presentaciones musicales, danza folclórica, lucha libre y desfiles de mascotas.