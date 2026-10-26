Proponen reconocer a familiares de personas en prisión como cuidadores en CDMX

Reclusorio Norte Reclusorio Norte (La Crónica de Hoy)

El Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para que familiares y quienes son cercanos a quienes están en prisión sean reconocidos como personas cuidadoras en la Ciudad de México.

La iniciativa, de la diputada Rebeca Peralta León, detalló que con su propuesta se busca reformar los artículos 2, 36 y 54 de la Ley del Sistema de Cuidados para reconocer a quienes asumen labores de cuidado y sostenimiento familiar debido al encarcelamiento de uno de sus integrantes.

La propuesta contempla a familiares y personas con vínculos afectivos que realizan —de manera habitual, frecuente o necesaria— tareas de apoyo económico, material, emocional, jurídico y administrativo, así como otras responsabilidades para mantener el funcionamiento del hogar.

Peralta explicó que la iniciativa surgió luego de que Olga Carlota Chávez Becerril y Eva Lorena López Ordaz promovieran un juicio de amparo contra la Ley del Sistema de Cuidados, al considerar que la legislación no reconoce las labores que realizan las familias de personas privadas de la libertad, pese al tiempo y los recursos que destinan a ellas.

“Tenemos que corregir esa omisión antes de que el sistema esté funcionando plenamente, para que nadie tenga que recurrir a los tribunales para exigir su reconocimiento”, señaló la diputada.

La legisladora indicó que, cuando una persona ingresa a prisión, sus familiares pueden asumir responsabilidades adicionales, como el cuidado de sus hijas e hijos, la compra de medicamentos, la realización de trámites y el sostenimiento económico del hogar.

En ese contexto, la legisladora señaló que dichas tareas representan una carga para quienes permanecen en libertad y que, pese a ello, no cuentan con un reconocimiento específico dentro de la legislación capitalina.

“La responsabilidad penal es individual. Las familias que están en libertad no deben perder derechos por tener a uno de sus integrantes en prisión”, afirmó Peralta, al señalar que muchas madres, esposas y abuelas destinan buena parte de su tiempo al cuidado de otras personas.

Peralta insistió en que el objetivo de su propuesta es ampliar el reconocimiento de las personas cuidadoras y evitar que quienes asumen estas responsabilidades queden fuera de las disposiciones legales por el vínculo que mantienen con una persona privada de la libertad.