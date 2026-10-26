Panteón de Dolores: recuperan 20 cuerpos y 417 restos óseos en nueva fase de búsqueda en CDMX

Búsqueda Tercera fase del Plan de Recuperaciones Controladas en el Pateón Civil de Dolores. (FGJCDMX)

El Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México concluyó la tercera fase del Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Civil de Dolores, donde fueron recuperados 20 individuos adultos y 417 fragmentos óseos, como parte de las acciones para identificar a personas desaparecidas.

La jornada fue coordinada por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CBP-CDMX); la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX); y el Poder Judicial capitalino, mediante el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPCF).

Recuperan 65 personas en tres fases del plan

Los trabajos de esta tercera etapa se realizaron del 13 al 23 de octubre de 2026 en la línea 2 Bis de la fosa 26 del Panteón Civil de Dolores, con la participación de un equipo interdisciplinario e interinstitucional.

Con esta intervención, el Plan de Recuperaciones Controladas suma 65 individuos adultos recuperados durante sus tres fases. Todos los restos fueron trasladados al ISPCF, donde serán sometidos a análisis y clasificación para avanzar en su identificación y, cuando sea posible, en su restitución digna a las familias.

Avanzan identificaciones de personas desaparecidas

De acuerdo con las autoridades, hasta el momento 12 personas han sido plenamente identificadas, mientras que existen 25 hipótesis de identidad que continúan en proceso de corroboración mediante estudios periciales.

Además, informaron que el 17 de agosto de 2026 se notificó a una familia sobre la posible identificación de un ser querido, gracias a la colaboración con la Fiscalía General del Estado de Yucatán. La restitución de los restos permanece pendiente en espera de concluir los trámites administrativos.

Recuperan 417 restos óseos con nuevo sistema de excavación

Durante esta fase, personal especializado realizó excavaciones controladas y cribado de tierra, lo que permitió recuperar 417 fragmentos óseos para su posterior análisis.

Para las labores se implementó un sistema de poleas y andamios, el primero de su tipo, desarrollado con el apoyo de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y adaptado a las condiciones de la fosa.

Este mecanismo permitió que el personal pericial realizara las maniobras sin colocarse directamente sobre las capas de tierra, evitando la compactación del terreno y reduciendo el riesgo de fragmentar los restos óseos.

Familiares y colectivos acompañaron los trabajos

Durante las jornadas de recuperación, familiares de personas desaparecidas, integrantes de colectivos y personas expertas independientes participaron como observadores de los trabajos y tuvieron acceso a la zona de triaje para conocer los avances de las recuperaciones y los expedientes correspondientes.

Asimismo, se llevaron a cabo seis talleres sobre procesos de identificación, búsqueda de familiares, memoria, verdad y justicia, con el acompañamiento de personal de la Secretaría de Gobierno, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Coordinación General de Atención a Víctimas de la Fiscalía CDMX.

Al concluir esta tercera fase, familiares e integrantes de colectivos ingresaron a la zona de trabajo para colocar una ofrenda en memoria de las personas recuperadas y de aquellas que aún permanecen en la fosa.