Refuerzan seguridad en límites de Ecatepec, Acolman y Atenco

Policías de Ecatepec, Acolman y Atenco, con el respaldo de la Fuerza de Tarea Marina, realizaron un operativo intermunicipal de seguridad en colonias ubicadas en los límites de estos municipios, con el objetivo de prevenir delitos como el robo de vehículos, el robo a transeúntes y la portación de armas de fuego.

El despliegue forma parte de las acciones de coordinación entre las corporaciones policiales de los tres municipios, impulsadas desde julio por la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, junto con sus homólogos de Acolman y Atenco, para reforzar la vigilancia en las zonas limítrofes. Durante las intervenciones participaron elementos de los sectores 16 y 17, el Grupo de Operaciones Especiales y agrupamientos especiales de Ecatepec, además de policías de Acolman y Atenco.

Los uniformados realizaron patrullajes coordinados en zonas identificadas con mayor incidencia delictiva, así como recorridos a pie para mantener presencia policial y acercamiento con los habitantes.

Como parte de las acciones, también instalaron puestos de control aleatorios para revisar vehículos y personas consideradas sospechosas, con la finalidad de detectar posibles situaciones relacionadas con actividades delictivas.

Entre las colonias donde se llevaron a cabo los patrullajes se encuentran Lázaro Cárdenas, Jardines de Morelos y La Laguna de Chiconautla, puntos donde las corporaciones mantienen vigilancia para prevenir incidentes y atender posibles reportes de la población.

En esta última zona, los elementos también realizaron recorridos a pie durante la feria de la comunidad, con el propósito de mantener el orden público y proteger la integridad de las familias que acudieron a las actividades.

Las acciones buscan mantener presencia de las corporaciones en espacios concurridos y calles donde se requiere reforzar la vigilancia, mediante la participación conjunta de los elementos municipales y las fuerzas de apoyo.

De acuerdo con la información municipal, el operativo intermunicipal se lleva a cabo diariamente durante la noche y, en algunas ocasiones, durante la madrugada. Los despliegues se organizan en coordinación con los mandos de los sectores 16 y 17 de Ecatepec, así como con responsables policiales de Acolman y Atenco.

La estrategia contempla intervenciones en diferentes colonias, de acuerdo con el comportamiento de la incidencia delictiva y el llamado semáforo delictivo, que permite orientar las acciones de vigilancia hacia las zonas que requieren mayor atención. Además de Lázaro Cárdenas, Jardines de Morelos y La Laguna de Chiconautla, los patrullajes incluyen áreas como Las Américas, Real del Valle y El Salado.

La coordinación entre municipios busca atender los problemas de seguridad en las zonas donde colindan sus territorios, debido a que los incidentes pueden requerir la participación de corporaciones de distintas demarcaciones. Con estos operativos, las autoridades buscan prevenir delitos de alto impacto, fortalecer la presencia policial y mantener la vigilancia en calles, colonias y espacios públicos de la región.

Las intervenciones continuarán de manera coordinada, con recorridos y puntos de revisión establecidos de acuerdo con las necesidades de seguridad identificadas en las zonas limítrofes de Ecatepec, Acolman y Atenco.