Tlalpan reduce 13.7 puntos la percepción de inseguridad en un año





La percepción de inseguridad en Tlalpan disminuyó 13.7 puntos porcentuales en un año, al pasar de 64.4% en septiembre de 2025 a 50.7% en el mismo mes de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada el 23 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La reducción fue estadísticamente significativa y representó la mayor caída anual entre las 16 alcaldías de la Ciudad de México, según los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026.

El indicador de Tlalpan también se ubicó por debajo del promedio de las 91 áreas urbanas consideradas en la encuesta, que fue de 58.1%, una diferencia de 7.4 puntos porcentuales.

Los datos del INEGI muestran que la percepción de inseguridad en la demarcación pasó de 57.9% en marzo de 2026 a 49.7% en junio, mientras que en septiembre se situó en 50.7%.

Aunque entre junio y septiembre hubo un incremento de un punto porcentual, el instituto señaló que la variación no fue estadísticamente significativa, por lo que el nivel se mantuvo sin cambios relevantes en términos estadísticos respecto al trimestre anterior.

En cuanto a los conflictos o enfrentamientos entre habitantes, la encuesta registró una disminución de 3.9 puntos porcentuales entre el segundo y el tercer trimestre de 2026, al pasar de 59.1% a 55.2%. Sin embargo, esta variación tampoco fue estadísticamente significativa.

Los resultados se dan en el contexto de las acciones de seguridad implementadas por la alcaldía, encabezada por Gaby Osorio, en coordinación con los gobiernos federal y capitalino.

Las medidas reportadas por la administración local han sido la incorporación de más patrullas, el aumento de los recorridos de vigilancia en pueblos, barrios y colonias, así como la realización diaria de gabinetes de Seguridad y Construcción de la Paz, en los que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En estas reuniones se revisa la incidencia delictiva, se coordinan operativos y se establecen acciones de prevención y seguimiento a las problemáticas de seguridad en la demarcación.

La ENSU mide la percepción de seguridad de la población de 18 años y más en distintas áreas urbanas del país. Para la edición de septiembre de 2026, el INEGI realizó entrevistas del 21 de agosto al 11 de septiembre.

El indicador permite conocer cómo evalúan las personas las condiciones de seguridad en su entorno, aunque no equivale a una medición directa de la incidencia delictiva.