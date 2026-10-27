Investigan presunto envenenamiento de perros en Parque España; reportan tres muertos

Al menos tres perros murieron y otros tres se reportaban graves por un presunto envenenamiento en el Parque España, en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. Las autoridades localizaron alimentos sospechosos en distintas zonas del espacio público y comenzaron las investigaciones para identificar a quien los habría colocado.

Los primeros reportes se recibieron la mañana de este martes, cuando propietarios de mascotas alertaron sobre posibles intoxicaciones después de que sus animales ingirieran alimentos durante sus paseos. Entre los productos sospechosos había trozos de carne y embutidos con pastillas ocultas, además de tabletas dispersas en las áreas verdes.

Aunque los primeros informes mencionan a tres perros muertos, reportes vecinales señalaron que el número podría ascender a cuatro. Tampoco se ha confirmado públicamente la composición de las sustancias encontradas ni su relación con cada uno de los casos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibió el aviso de la encargada de una clínica veterinaria ubicada en la calle Pachuca, quien alertó sobre la llegada de varios perros con síntomas de una posible intoxicación. Según los testimonios de sus propietarios, los animales habrían ingerido sustancias mientras paseaban por las inmediaciones del parque.

Inspeccionan ocho puntos y acuerdan seis cebos

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, recorrió el Parque España acompañada de vecinos para supervisar las acciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la SSC y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

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Personal de la demarcación inspeccionó distintas áreas para detectar posibles riesgos para otros animales y localizó ocho cebos sospechosos, que fueron acordonados.

Entre los alimentos señalados por vecinos había bolillos, carne y salchichas con pastillas aparentemente tóxicas. No se ha informado de resultados de laboratorio que permitan determinar qué sustancia contenían ni establecer cómo fueron colocadas en el lugar.

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En la Mesa de Construcción de Paz, Rojo de la Vega solicitó a la Fiscalía revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad y agotar las líneas de investigación para identificar a quien resulte responsable.

La SSC también desplegó recorridos preventivos con policías del sector y personal de la Brigada de Vigilancia Animal. Las grabaciones de videovigilancia forman parte de las acciones para esclarecer los hechos.

La alcaldesa anunció que la demarcación brindará acompañamiento y asesoría jurídica a las familias afectadas para presentar las denuncias correspondientes y dar seguimiento a las investigaciones.

“Quiero decirles a todas esas familias que cuentan conmigo, que cuentan con nosotras. Vamos a estar muy pendientes, vamos a acompañarlas. No están solas”, expresó.

“Solicitamos a la Fiscalía una investigación inmediata, exhaustiva y transparente, que permita identificar a la persona o personas responsables y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley”, sentenció.“Además de afectar a los animales, estos hechos representan un posible riesgo para las familias y demás personas que utilizan este espacio público”.

Alertan a usuarios de parques

Ante la posibilidad de que permanezcan alimentos contaminados en la zona, las autoridades pidieron a quienes acuden con sus mascotas al Parque España y al cercano Parque México evitar que los animales ingieran objetos o comida del suelo. Vecinos también difundieron recomendaciones para mantener a los perros bajo vigilancia y reducir temporalmente las visitas al lugar.

La alcaldía llamó a las personas que tengan información sobre la colocación de los cebos a denunciar ante las autoridades. La SSC, por su parte, dispone de la Unidad de Contacto del Secretario para recibir reportes ciudadanos.

Al respecto de los recientes hechos, habitantes de la Condesa alertaron sobre los riesgos para los animales de compañía y para las personas que transitan por las áreas donde se encontraron los alimentos sospechosos.