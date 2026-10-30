Iztacalco despliega 205 elementos por actividades de Fórmula 1

La alcaldía Iztacalco desplegó 205 elementos de distintas áreas y dos ambulancias como parte de un operativo especial por las actividades de la Fórmula 1 para reforzar la seguridad, ordenar el comercio en la vía pública y facilitar la movilidad en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El dispositivo se realiza en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México e incluye personal de la Dirección de Gobierno, la Policía Auxiliar y la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Para regular las actividades comerciales en los alrededores del recinto, 30 elementos de Vía Pública trabajarán junto con la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública. Entre sus tareas están mantener libres los accesos y los espacios de tránsito peatonal, así como inhibir el comercio no autorizado y la venta de mercancía apócrifa.

Iztacalco despliega 205 elementos por actividades de Fórmula 1

En materia de seguridad, la demarcación dispuso de 150 elementos de la Policía Auxiliar, quienes realizarán labores de vigilancia y prevención en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Sector Tlacotal.

El operativo también contempla la participación de 15 integrantes de Protección Civil y dos ambulancias para brindar atención ante posibles emergencias durante las actividades relacionadas con la competencia automovilística.

Para atender la concentración de vehículos en la zona, se sumarán otros 10 elementos de la Policía Auxiliar facultados para infraccionar. Este personal trabajará en coordinación con la Subsecretaría de Control de Tránsito para agilizar la circulación y evitar conductas que obstruyan la movilidad.

Las acciones tendrán especial atención en los accesos al Autódromo Hermanos Rodríguez y en las calles de las colonias aledañas, donde la llegada de asistentes puede incrementar el tránsito vehicular y peatonal.

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz señaló como objetivo que la realización de uno de los eventos deportivos internacionales de mayor relevancia se desarrolle de manera ordenada y sea compatible con las actividades cotidianas de los habitantes de la zona.