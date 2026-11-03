Cae “El Chopercito”, rival de “Los Richis” de Iztapalapa

Detenido "El Chopercito". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Alan Rafael “N”, alias “El Chopercito”, principal generador de violencia de Iztapalapa.

Está relacionado con los homicidios en contra de integrantes de la banda de “Los Richis”. También vinculado al homicidio de un hombre el 2 de noviembre, en la colonia Renovación de la misma alcaldía.

Además, del homicidio de Isaac “N”, alias El Mate, ocurrido el 19 de mayo del 2024; Yeremi “N”, ocurrido el 21 de mayo del 2024; Alberto “N”, ocurrido el 13 de noviembre y Karla “N”; ocurrido el 30 de diciembre del 2024; entre otros casos. Todos relacionados en la alcaldía Iztapalapa.

Los policías identificaron al “Chopercito” sujeto en inmediaciones de la demarcación, quien, al notar la presencia policial, intentó escapar a bordo de un vehículo. Ante esta situación, los policías lo persiguieron hasta calle 41, esquina con avenida 8, en la colonia Santa Cruz Meyehualco.

Durante la persecución, el “Chopercito” arrolló a un oficial de la SSC y posteriormente a un motociclista de 33 años de edad. Asimismo, una mujer de 26 años resultó lesionada.

Una vez detenido, los policías le realizaron una revisión preventiva, en la que le aseguraron un arma de fuego.