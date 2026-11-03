Centro de Vacunación UNAM 2026 contra Covid, Influenza y Sarampión Ubicación y fechas para recibir la inyección (@dgas_unam)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha dado a conocer que en sus instalaciones estará albergando el Centro de Vacunación UNAM 2026 como parte de la temporada de vacunación invernal y de su campaña “Yo me vacuno”.

El mega centro de vacunación estará disponible para todo el público, no solo para la comunidad universitaria; por lo que todas las personas adultas, jóvenes y niños podrán asistir para completar su esquema de vacunación de esta temporada de fríos.

¿Dónde y cuándo estará el Centro de Vacunación UNAM 2026?

La UNAM, mediante las redes sociales de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS), ha anunciado que durante la semana del lunes 9 hasta el viernes 13 de noviembre estará abierto el Mega Centro de Vacunación UNAM 2026.

Esta jornada de salud se instalará en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario en un horario de las 9:00 hasta las 14:00 horas. Se recomienda a los asistentes llegar temprano y contemplar que en ocasiones anteriores se ha registrado una gran afluencia de gente, por lo que podría ser más tardado de lo esperado.

Es por eso que la UNAM ha informado que las personas que se hayan registrado tendrán acceso preferente para la vacunación. También ha pedido que todos los asistentes lleven su Cartilla Nacional de Salud.

¿Cómo llegar al Centro de Vacunación UNAM 2026?

Debido a que el centro de vacunación estará instalado en el Estadio Olímpico Universitario, existen diversas maneras de llegar. Una de las maneras más sencillas es por el Metrobús, ya sea llegando a la estación Ciudad Universitaria y tomando un pumabus de la ruta 11; también se puede llegar caminando desde la estación Doctor Gálvez.

Por otro lado, se puede llegar a Ciudad Universitaria y en las facultades como Filosofía y Letras, Derecho, Odontología están las paradas de la ruta 7 y 12 del pumabus que pasan por el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario.

¿Qué vacunas aplicarán en el Centro de Vacunación UNAM 2026?

De acuerdo a lo publicado por la DGAS, las vacunas que se aplicarán en el megacentro son para completar el esquema de vacunación de la temporada invernal. Por lo que estarán disponibles las siguientes vacunas: