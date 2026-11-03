IECM reporta 19 actividades concluidas para las elecciones de 2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) reportó que, hasta el 20 de octubre de 2026, había concluido 19 de las 140 actividades contempladas en el Plan de Trabajo y Calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, mientras que otras 13 se encontraban en proceso y 108 estaban pendientes de comenzar.

El avance fue presentado ante el Consejo General del organismo mediante el Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el seguimiento al Plan de Trabajo y Calendario, instrumento aprobado el 29 de septiembre pasado mediante el acuerdo IECM/ACU-CG-065/2026.

Las 19 actividades concluidas representan 14 por ciento del total; las 13 que permanecen en desarrollo equivalen a 9 por ciento, mientras que las 108 pendientes de iniciar concentran 77 por ciento.

El calendario comprende 29 temáticas y distribuye las responsabilidades entre las distintas direcciones ejecutivas y unidades técnicas del instituto, con el propósito de coordinar las tareas necesarias para preparar, organizar y desarrollar los comicios locales.

Las actividades que actualmente se encuentran en proceso son las relacionadas con las candidaturas, el voto de mexicanos residentes en el extranjero y de personas en prisión preventiva, así como la operación del sistema «Candidatas y Candidatos, Conóceles».

También se reportan avances en materia de observación electoral, acceso a radio y televisión, seguimiento a las obligaciones y prerrogativas de partidos políticos y candidaturas, medios de impugnación, convenios de colaboración, candidaturas sin partido y campañas electorales.

En contraste, entre las 108 actividades pendientes de iniciar figuran la preparación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), los cómputos, la ubicación de casillas, la elaboración de documentación y materiales electorales y la organización de conteos rápidos.

La lista también incluye la integración de las Mesas Directivas de Casilla, la habilitación de bodegas electorales, la recepción de paquetes, los mecanismos de recolección de documentación y la organización de la Jornada Electoral.

El informe destaca algunas acciones realizadas en materia de observación electoral. Entre ellas, la publicación y difusión de la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en participar en estas tareas, aprobada el 11 de septiembre por la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística.

Del mismo modo, señala que el 14 de octubre el Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó el visto bueno a la versión digital de la Guía para las y los Observadores Electorales, elaborada por el IECM, para incorporarla al portal del organismo nacional.

En cuanto a los materiales electorales, el documento refiere que el 19 de octubre el instituto recibió la notificación del visto bueno del INE a los diseños y especificaciones técnicas que le fueron remitidos, por lo que continuará el procedimiento para comenzar su producción.

Cabe mencionar que la Secretaría Ejecutiva del IECM tiene a su cargo el seguimiento del Plan de Trabajo y Calendario, así como la coordinación y vigilancia del cumplimiento de las actividades asignadas a las distintas áreas del organismo.