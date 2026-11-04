Acusa Rojo de la Vega “terrorismo de Estado” de Morena en contra de su administración

Conferencia Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. (Especial)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, señaló al partido Morena de ejecutar una campaña de desprestigio en contra de su Gobierno, con un “terrorismo de Estado digital”.

Estas acusaciones, dijo la edil, alcanzaron su punto más álgido tras el envenenamiento de varios perros en el Parque España, de la colonia Condesa, hecho que varios integrantes del partido guinda aprovecharon para acusarla por ser la presunta responsable de ese crimen.

Comparó que cuando un hecho similar ocurre en alcaldías gobernadas por Morena, el ilícito se le atribuye a los aparentes delincuentes, pero cuando sucede en Cuauhtémoc, se le acusa a la alcaldesa de negligencias.

Rojo de la Vega atribuyó los ataques en su contra a una red de cuentas financiadas y operadas desde Palacio Nacional, las cuales, agregó, han recibido más de 340 millones de pesos, con la finalidad de sembrar mentiras en contra de la oposición a través de propaganda “hitleriana”.

Para explicar el origen de los ataques y señalamientos hacia la alcaldesa, Rojo de la Vega enfatizó que su equipo revisó las publicaciones en las redes sociales X, TikTok, Instagram y Facebook, las cuales, 51 son historias, 792 publicaciones con seis millones de vistas en 33 días.

Ejemplificó que al realizar publicaciones en cuentas aliadas a Morena como “La Catrina Norteña”, las agresiones se expanden a través de una red de cuentas sin pruebas y hechos irreales, con pautas que valen miles de pesos.

La alcaldesa añadió que sólo 10 historias concentran el 77 por ciento de todas las vistas, y la mitad de las visualizaciones se originan de historias que comienzan con un político que no cita a alguna fuente.

En el caso más reciente, tras el envenenamiento de perros en el Parque España, la Fiscalía y la policía capitalinas capturaron al agresor luego la colaboración de la alcaldía con los vecinos, momento en el que representantes de Morena dijeron que el culpable fue fabricado.

Una vez que se confirmó la detención, detalló Rojo, ese partido tuvo que cambiar la narrativa y decir que el Gobierno capitalino hizo el trabajo en el que la alcaldesa fue omisa.

Rápidamente, 31 publicaciones en X replicaron las acusaciones morenistas desde Palacio Nacional y posteriormente, el senador Gerardo Fernández Noroña y el diputado Arturo Ávila se sumaron a las agresiones, cuyas publicaciones superaron el promedio de vistas de sus posteos habituales.