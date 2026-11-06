Brugada anuncia inversión de 4 mil millones para centro de medicina preventiva en Tlalpan

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada anunció una inversión estimada en más de 4 mil millones de pesos para construir el primer Centro Interdisciplinario de Medicina Preventiva del país, que estará ubicado en la alcaldía Tlalpan y concentrará actividades de investigación clínica, desarrollo tecnológico, manufactura e innovación en el sector salud.

El proyecto será desarrollado mediante una alianza entre el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la industria farmacéutica nacional y la empresa Avant Santé, con el acompañamiento de los gobiernos federal y capitalino.

En el Distrito Tlalpan del Tecnológico de Monterrey, la mandataria señaló que el complejo permitirá generar más de 2 mil empleos directos e indirectos, principalmente para científicos, investigadores, profesionales de la salud y especialistas en biotecnología.

Sus principales componentes serán un centro de investigación clínica para desarrollar nuevos medicamentos y tratamientos, así como instalaciones de medicina predictiva y oncología de precisión, enfocadas en la detección temprana del cáncer y el estudio de enfermedades neurodegenerativas y cardiometabólicas.

Al respecto Clara Brugada sostuvo que el proyecto busca fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país, además de impulsar la transformación económica de la capital mediante actividades de mayor especialización.

“Queremos pasar de una economía que produce servicios a una que también produce conocimiento, de una ciudad que compra tecnología a una que la crea y la desarrolla”, expresó.

La jefa de Gobierno indicó que esta iniciativa forma parte de una estrategia para diversificar la actividad económica y generar nuevos polos productivos fuera de las zonas tradicionalmente vinculadas con la inversión.

En ese contexto, convocó a empresarios, universidades, cámaras industriales, organizaciones civiles y autoridades de los distintos órdenes de gobierno a establecer un pacto por la inversión, la innovación y la reindustrialización verde de la Ciudad de México.

También informó que la inversión pública capitalina alcanzó este año 58 mil millones de pesos, 55 por ciento más que en 2024, mientras que la Agencia de Inversiones ha acompañado proyectos que representan alrededor de 300 mil millones de pesos.

Proyectan operaciones para 2027

El secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubón, consideró que el Distrito de Innovación Tlalpan reúne condiciones para convertirse en un referente nacional en materia de salud y biotecnología.

Señaló que en este entorno se concentran alrededor de 25 mil especialistas del sector médico, además de instituciones académicas, centros de investigación e inversión privada, factores que, dijo, pueden favorecer el desarrollo de nuevos medicamentos y empresas especializadas.

El funcionario expresó el respaldo del Gobierno de México al proyecto y destacó la participación de Avant Santé, cuya inversión contribuirá al impulso de empresas emergentes en etapas clínicas y al desarrollo de tratamientos.

En tanto, el fundador y director general de Avant Santé Research Center, Sitaramaraju Yarramraju, detalló que la compañía contempla una inversión inicial de 15 millones de dólares, con una proyección de hasta 125 millones de dólares durante los próximos cinco años.

A esa cantidad se sumarían otros 100 millones de dólares comprometidos por tres empresas interesadas en desarrollar proyectos en México.

De acuerdo con el directivo, se prevé que las operaciones comiencen en el segundo trimestre de 2027, con actividades orientadas al aprovechamiento del talento especializado, el emprendimiento y la creación de nuevas soluciones de diagnóstico y tratamiento.

El presidente ejecutivo del Grupo Educativo del Tecnológico de Monterrey, David Garza Salazar, reconoció la participación del gobierno capitalino en el desarrollo del Distrito de Innovación Tlalpan, al considerar que la colaboración entre los sectores público, privado y académico permitirá impulsar un polo de innovación en el sur de la ciudad.