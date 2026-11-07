¿Hay Doble Hoy No Circula sabatino 7 de noviembre de 2026? Te decimos qué autos descansan este sábado en CDMX y Edomex (Pexels)

El Hoy No Circula de este sábado 7 de noviembre de 2026 aplicará con normalidad según el calendario ya establecido en la CDMX y el Valle de México, por lo que algunos vehículos no podrán circular según su holograma de verificación y la terminación de sus placas.

El Hoy No Circula Sabatino es un programa implementado por las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México. Aquí te decimos qué carros no circulan hoy.

Hoy No Circula sabatino: ¿Qué carros NO circulan hoy sábado 7 de noviembre?

Las restricciones del Hoy No Circula Sabatino tienen una vigencia desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas y, de acuerdo al calendario oficial, estos son los coches que no podrán circular durante este sábado 7 de noviembre:

Todos los automóviles con holograma 2 .

. Todos los automóviles con holograma 1 cuya terminación de placas sea número par ( 2, 4, 6, 8 y 0 ).

cuya terminación de placas sea número par ( ). Automóviles foráneos (aquellos sin verificación o exención reconocida)

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado?

De acuerdo a los últimos reportes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), no se tiene contemplado que se active el Doble Hoy No Circula para este sábado, ya que solo se aplica cuando hay contingencia ambiental debido a los altos niveles de contaminación. No obstante, se recomienda estar al pendiente de los canales oficiales, ya que se reporta presencia de partículas PM10 y PM2.5.

¿Qué carros sí circulan este sábado 7 de noviembre?

Debido a que no se ha activado el Doble No Circula, los vehículos que sí podrán circular sin restricciones serán los siguientes:

Automóviles con holograma 00 .

. Automóviles con holograma 0 .

. Automóviles eléctricos e híbridos .

. Motocicletas.

Transporte público de pasajeros.

de pasajeros. Vehículos de emergencia , seguridad pública, ambulancias y unidades médicas.

, seguridad pública, ambulancias y unidades médicas. Autos que transporten a personas con discapacidad y cumplan con las regularidades correspondientes.

¿El Hoy No Circula aplica para el Estado de México?

Sí, el Hoy No Circula aplica también en el Estado de México. Debido a que este programa tiene el objetivo de reducir las emisiones contaminantes, no solo se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, sino también en aquellos municipios del EdoMex que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. A su vez, este programa aplica en los municipios de Toluca y Santiago Tianquistenco.