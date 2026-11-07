Mejoró seguridad en Cuajimalpa con tecnología, vigilancia y operativos

Mejora seguridad en Cuajimalpa

Durante el segundo año de gobierno del alcalde Carlos Orvañanos, Cuajimalpa fortaleció la seguridad de la demarcación con mayor vigilancia policial, incorporación de tecnología, operativos preventivos y coordinación con autoridades capitalinas, además de registrar una reducción de 11 por ciento en los delitos de alto impacto.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de Cuajimalpa 2024-2027, correspondiente al periodo de septiembre de 2025 a agosto de 2026, los homicidios dolosos disminuyeron 40 por ciento y el robo de vehículos sin violencia se redujo 38 por ciento, según cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las principales acciones destaca la consolidación del Centro de Operación y Reacción (COR), que integra a la Policía Auxiliar, Protección Civil, sistemas de videovigilancia y la red Vecino Vigilante para coordinar la atención de reportes ciudadanos y emergencias.

En materia tecnológica, la administración de Carlos Orvañanos instaló 59 tótems de seguridad y amplió su capacidad de monitoreo mediante el acceso a más de 900 dispositivos, gracias a la coordinación con los centros C2 y C5 de la Ciudad de México.

La estrategia también incluyó más de 10 mil rondines policiales en zonas habitacionales, vigilancia preventiva en planteles educativos, acciones de proximidad con comercios y más de 3 mil recorridos de la Policía Guardabosques para proteger las áreas forestales.

Asimismo, se fortaleció la Policía Violeta para atender casos de violencia contra las mujeres y se realizaron más de 96 operativos Salvando Vidas para prevenir accidentes viales, además del retiro de más de 250 vehículos abandonados en la vía pública.

“Este segundo año ha sido de consolidación: lo que comenzó como estrategia se convirtió en capacidades institucionales permanentes”, expresó el alcalde Carlos Orvañanos, previo a su informe de gobierno, que se realizará el próximo 12 de noviembre en la explanada de la alcaldía.

El Gobierno de Cuajimalpa también realizó 52 Mesas de Construcción por la Paz y Gabinetes de Seguridad, así como operativos conjuntos con las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón y el municipio de Huixquilucan.

Estas acciones forman parte de la estrategia Cuajimalpa Segura, que combina patrullajes preventivos, videovigilancia, atención de reportes vecinales, protección a las mujeres, vigilancia ambiental y coordinación institucional.