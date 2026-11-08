A 2 años de Janecarlo Lozano: menos delitos, primer lugar en obra pública y cientos de kilómetros de senderos seguros en GAM

Presenta Janecarlo Lozano balance de dos años de gobierno en GAM

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, rindió su segundo informe de labores, en el que destacó resultados importantes, como baja de 28 por ciento en delitos de alto impacto, la construcción de 120 kilómetros de senderos seguros y la ejecución de tecnología para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta demarcación norteña.

Con el lema “Gobernar es Cuidar”, en el Puente Papal de la Basílica de Guadalupe, Lozano detalló los avances de que esta alcaldía “late con fuerza”, esto, con justicia social, igualdad y la fuerza del pueblo, para construir la transformación más profunda en la historia de ese territorio.

Para Lozano, es un festejo de dos años de gobernar desde el territorio, escuchar a nuestras comunidades y convertir los recursos públicos en bienestar y derechos para la gente con una convicción: que todas y todos puedan vivir con dignidad y que nadie se quede atrás.

Narró que cuando inició su Gobierno, encontró calles y parques abandonados y al llegar no quiso administrar ese rezago, si no cambiar esa realidad.

115 nuevas patrullas

En el trabajo por la seguridad de los maderenses, en dos años de Gobierno, la alcaldía Gustavo A. Madero pasó de 15 a 115 nuevas patrullas, con lo que sumó más de mil elementos de la Policía Auxiliar a la vigilancia comunitaria.

De manera simultánea, se puso en marcha el centro de monitoreo más grande del país, con cuatro mil 500 cámaras, drones y tecnología de inteligencia.

A dos años de la actual administración, se registran 28 por ciento menos delitos de alto impacto, además de 31 por ciento menos homicidios, reducción de 42 por ciento de lesiones por arma de fuego y 67 por ciento abajo de robo de vehículos con violencia.

Del mismo modo, con inteligencia y coordinación, cayeron 36 por ciento los homicidios. Adicionalmente, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) del INEGI, anunció a la GAM como la segunda alcaldía en la capital con mayores bajas en la percepción de inseguridad.

Estos resultados serán reforzados con “Fuerza Centinela”, ocho drones de última generación para acompañar los operativos, dar pronta respuesta a emergencias, vigilancia territorial y labores de rescate y así cuidar a las familias desde el aire.

De acuerdo con Lozano, la seguridad no se promete, se demuestra con resultados, presencia y capacidad de respuesta.

El combate a la seguridad también tiene que ver con el combate a los “giros negros”, con el retiro de más de mil 500 chelerías.

En este informe, se presumió que cuando no hay corrupción, el dinero alcanza, por lo que, dijo el alcalde, en Gustavo A. Madero se convierte en obras que transforman vidas.

El Gobierno de Janecarlo Lozano tiene la convicción de que la educación es un derecho, no un privilegio.

Apoyos sociales a estudiantes y mujeres

Me Late Mi Uniforme es un programa universal: beneficia a todas y todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de nuestra alcaldía, sin distinciones, porque todas y todos tienen el mismo derecho.

Con este proyecto, se entregaron más de 130 mil uniformes gratuitos en 450 escuelas públicas, con pants, chamarra y tenis. Un apoyo directo a la economía familiar, porque el regreso a clases debe traer ilusión, no preocupación por los gastos.

Y con Escuela de Mi Corazón se dirigieron 25.5 millones de pesos para la colocación de arco techos, sanitarios y espacios de aprendizaje en escuelas públicas.

El programa social “Mujeres con Raíz” ha entregado 36 mil apoyos para autonomía económica, poder para decidir y oportunidades para construir su futuro, sumado a la construcción de un Centro de Cuidados para mujeres, que contará con servicios de ginecología, medicina general, análisis clínico, mastografia, pruebas de papanicolau, farmacia gratuita, alberca de rehabilitación, Centro de Cuidado Infantil, atención psicológica, lavandería, comedor comunitario y auditorio de libertad financiera.

Primer lugar en obra pública

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Administración y Finanzas, GAM es la alcaldía con mayor inversión en obra pública de la capital.

Así, detrás de ese primer lugar hay calles renovadas, espacios públicos recuperados y obras que responden a necesidades históricas de las colonias.

En GAM se hace historia con los Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza. Al momento, se han construido 120 kilómetros con más de 30 mil luminarias y antes de terminar el 2026 se alcanzarán los 300 kilómetros y así, recuperar espacios y llevar tranquilidad a las familias maderenses.

Con todo este trabajo, en Gustavo A. Madero se construyen calles que durarán décadas.

Con La Calle Es Nuestra con Concreto, se puso en marcha el programa de rehabilitación integral de calles más ambicioso en la historia de la demarcación, que implicó 300 millones de pesos de inversión.

Para el mantenimiento de los 50 mercados públicos, se destinaron 41.2 millones de pesos en 2026.

Las Unidades Habitacionales también fueron incluidas en esta etapa transformadora. Se han intervenido más de 300 edificios, como en Acueducto de Guadalupe en 81 edificios y 200 mil metros cuadrados de fachadas y El Arbolillo I. En ambos conjuntos se colocaron cinco mil luminarias y se construyeron más de dos kilómetros de Paz, Seguridad y Esperanza.

El alcalde subrayó que en GAM no se improvisa, dado que se estudia calle por calle para identificar las necesidades y definir el tipo de obra que cada una requiere. Hoy, por primera vez en la historia de la alcaldía, se construyen calles con concreto hidráulico MR-45, con más de dls millones de toneladas de concreto para transformar la infraestructura.

Estas obras tienen planeación, trabajo y resultados que se sienten en cada trayecto: cuando los habitantes llevan a tus hijos a la escuela, regresan del trabajo o llegan a casa.

Janecarlo Lozano mencionó que cuando llegó al Gobierno, encontró vialidades destruidas por años de abandono. Por eso creó La Calle es Nuestra, un programa con maquinaria y capacidad propia para transformar las calles.

Hoy, la GAM cuenta con dos trenes de pavimentación, así como bacheadoras, dos Road Patcher y una decena de volteos, trabajando en más de ocho frentes simultáneos.

EDEN para niños y niñas

La construcción de los EDEN es un logro fundamental de su administración, con los inaugurados Juventino Rosas, Naturaleza y Mestizaje, modernos parques públicos gratuitos que poseen tiroleza, instalaciones deportivas, pistas de hielo, fuentes, juegos interactivos, espacios culturales y más de 15 hectáreas reforestadas.

La historia cambió con estos parques, para que los niños y niñas de GAM no tengan que ir a otras alcaldías para disfrutar el espacio público y que su diversión no dependa del dinero que tienen sus padres.

Al final de su administración, Lozano entregará 12 EDENes.

Lozano enfatizó que los resultados son contundentes: un millón de metros cuadrados atendidos, 260 mil toneladas de mezcla asfáltica y 10 mil baches reparados cada mes.

Al tomar la palabra, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, recalcónque desde desde el 2024, se han reducido el 20 por ciento de delitos de alto impacto en esta demarcación. Así que, prometió, no descansar hasta lograr que Gustavo Madero se convierta en un un gran territorio de paz, de seguridad y de igualdad.

Desde el Gobierno capitalino, recordó, se han pavimentado 20 kilómetros de vías primarias y sólo en esta gran demarcación se invirtieron 110 millones de pesos para iluminar 34 kilómetros de colonias completas y 10 caminos de mujeres libres y seguras, el primero de estos, en Calzada de Guadalupe.

Asimismo, en la GAM se destinron 470 millones de pesos en obras de agua y drenaje en beneficio a cientos de miles de habitantes.

También, con la recién inauguración de la Utopía “La Soberana” en poco tiempo ha recibido más de 70 mil personas y próximamente, serán abiertas otras Utopías en Eduardo Molina y Carmen Serdán.