Ciclotón CDMX 8 de noviembre: rutas, horarios, calles cerradas y cómo aplica el Hoy No Circula

Ciclotón CIUDAD DE MÉXICO, 29SEPTIEMBRE2024.- Este domingo en punto de las 08:00 y hasta las 14:00 horas, 120,000 ciclistas, corredores, rollers, skaters, peatones y personas en silla de ruedas pudieron disfrutar del recorrido de 62.5 kilómetros del Ciclotón por las calles y avenidas principales que cruzan seis alcaldías de la Ciudad de México, después de que el mes pasado se suspendiera por la celebración del Maratón Telcel de la Ciudad de México 2024. Con organización del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (INDEPORTE) el Ciclotón tiene la encomienda de promover una vida saludable entre los capitalinos al fomentar la actividad deportiva que reduzca los riesgos por enfermedades cardiovasculares que ocasiona el sobrepeso en el país. FOTO: INDEPORTE/CUARTOSCURO.COM (Gobierno de la Ciudad de México)

El Ciclotón de la Ciudad de México es una actividad recreativa organizada por el Gobierno capitalino para promover la movilidad sustentable, la activación física y la convivencia familiar.

Durante el recorrido, miles de personas salen a las calles para andar en bicicleta, patines, patineta, correr o caminar por algunas de las principales avenidas de la capital, las cuales permanecen parcialmente cerradas al tránsito vehicular durante varias horas.

La participación es gratuita y no requiere registro previo, por lo que cualquier persona puede incorporarse al recorrido desde cualquiera de los puntos habilitados.

¿Cuál es la ruta del Ciclotón?

La ruta del Ciclotón suele abarcar cerca de 60 kilómetros y conecta diversos puntos emblemáticos de la Ciudad de México.

Aunque el trayecto puede presentar ajustes en cada edición, generalmente incluye:

Paseo de la Reforma.

Calzada de Guadalupe.

División del Norte.

Patriotismo.

Eje 7 Sur.

Avenida Universidad.

Centro Histórico.

Las autoridades recomiendan consultar el mapa oficial antes de cada edición, ya que algunos tramos pueden modificarse por obras, eventos o dispositivos de seguridad.

¿Cuál es el horario del Ciclotón?

El Ciclotón normalmente se realiza los domingos, con un horario aproximado de 08:00 a 14:00 horas.

Durante ese periodo hay cierres parciales a la circulación en las vialidades que forman parte del recorrido, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas.

¿Hay Hoy No Circula los domingos?

Una de las dudas más frecuentes entre los automovilistas es si el Hoy No Circula aplica durante los domingos.

De manera habitual, el programa Hoy No Circula no opera los domingos, por lo que los vehículos pueden circular sin las restricciones ordinarias del programa ambiental.

Sin embargo, esto no significa que todas las vialidades estén disponibles, ya que durante el Ciclotón algunas avenidas permanecen cerradas temporalmente por motivos de seguridad y para permitir el paso de los participantes.

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active una contingencia ambiental, las restricciones vehiculares podrían modificarse, por lo que es recomendable consultar los avisos oficiales antes de salir.

Recomendaciones para asistir al Ciclotón

Si planeas participar, las autoridades sugieren:

Utilizar casco si vas en bicicleta o patines.

Llevar agua para mantenerte hidratado.

Aplicar protector solar.

Revisar que tu bicicleta esté en buenas condiciones.

Respetar las indicaciones del personal de apoyo y de tránsito.

Mantener una velocidad adecuada y ceder el paso cuando sea necesario.

También es recomendable portar una identificación y acudir con ropa cómoda.

¿Hay préstamo de bicicletas?

En algunas ediciones del Ciclotón participan instituciones y empresas que ofrecen préstamo de bicicletas, módulos de hidratación, asistencia mecánica, atención médica y actividades recreativas.

La disponibilidad de estos servicios puede variar en cada jornada.

¿Dónde consultar la próxima edición del Ciclotón?

La fecha, la ruta y los horarios de cada edición son anunciados por las autoridades de la Ciudad de México días antes del evento.

Antes de salir, verifica el mapa actualizado del recorrido, las vialidades con cierres temporales y si existe algún aviso relacionado con el Hoy No Circula, contingencias ambientales o afectaciones viales para planear mejor tu trayecto.