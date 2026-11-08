IECM aprueba materiales electorales para los comicios de 2027





El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los modelos de materiales que se utilizarán durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, en el que se renovarán 286 cargos de elección popular.

Los materiales contemplados para las mesas directivas de casilla única incluyen urnas, bases porta urna, cajas paquete electoral, canceles modulares, mamparas especiales, sellos para marcar las boletas, marcadores, lupas tipo Fresnel y cintas de seguridad.

Para las Mesas de Escrutinio y Cómputo del voto de las personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero, se aprobaron modelos de cajas paquete electoral, charolas contenedoras de sobres y fajillas, así como urnas para la elección de la Diputación Migrante.

Como parte de la preparación del proceso, el organismo electoral adquirirá 24 mil 650 piezas nuevas para complementar los materiales disponibles. La producción contempla 2 mil cajas paquete electoral, 14 mil 500 cintas de seguridad con el logotipo institucional y 8 mil lupas tipo Fresnel.

Para el voto desde el extranjero se producirán otras 50 cajas paquete electoral y 100 charolas contenedoras de sobres y fajillas correspondientes a la elección de la Diputación Migrante.

En paralelo, el IECM rehabilitará y reutilizará materiales de procesos anteriores, entre ellos urnas, bases porta urna, cajas paquete electoral, lupas tipo Fresnel, sellos “X” de los modelos 2003 y 2019, canceles electorales y mamparas especiales, estas últimas en caso de que sean requeridas.

Los modelos aprobados consideran criterios de accesibilidad, funcionalidad y diseño universal, con el objetivo de facilitar el ejercicio del voto a personas con discapacidad, adultas mayores y otros grupos de atención prioritaria.

Las adecuaciones previstas son la adquisición de etiquetas superiores y laterales para las urnas, así como señalizaciones en sistema Braille. Las cajas paquete electoral, por su parte, contarán con fundas de polivinil y etiquetas identificadas con el color correspondiente a la elección de mayor jerarquía.