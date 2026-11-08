Rehabilitan alberca semiolímpica San Pedro con inversión de 20 mdp





La alcaldía Iztacalco destinó 20 millones de pesos a la rehabilitación integral de la Alberca Semiolímpica San Pedro, cuyos trabajos fueron entregados por la alcaldesa María de Lourdes Paz Reyes.

La intervención incluyó la renovación de mil 300 metros cuadrados de techumbre, la sustitución de 600 metros cuadrados de piso por una superficie antiderrapante y la reparación de 80 metros lineales de rejillas de desagüe perimetral.

También se realizaron trabajos para mejorar las condiciones del inmueble, entre ellos la instalación de ocho extractores atmosféricos y cuatro axiales, la sustitución de 180 metros cuadrados de ventanales y la rehabilitación de aproximadamente mil 100 metros cuadrados de fachada. En el interior se aplicó pintura a mil 300 metros cuadrados de muros.

En el área de la alberca se colocaron más de 477 metros cuadrados de membrana de PVC, tanto lisa como antiderrapante, además de cuatro desnatadores, cuatro escaleras, siete boquillas de aspirado, 14 boquillas de retorno y dos drenes de fondo.

Los trabajos también contemplaron la sustitución de 160 metros de tubería que se encontraba en mal estado y la instalación de carriles antiturbulencia de 25 metros.

En cuanto a la iluminación, se colocaron 40 luminarias en el área de la alberca, 27 en el cuarto de máquinas y 32 en los baños y vestidores.

La rehabilitación incluyó además la instalación de dos bombas hidráulicas, nuevas calderas y mantenimiento a los equipos existentes, como parte de la renovación del sistema de funcionamiento de la alberca.