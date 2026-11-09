IECM presenta informes de observación ciudadana sobre procesos electorales y consultas

IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó la colección Perspectiva Ciudadana: Informes de personas observadoras y visitantes extranjeras 2025 y 2026, integrada por tres publicaciones que documentan las experiencias, análisis y recomendaciones de quienes acompañaron procesos electorales y ejercicios de participación ciudadana en la capital.

Los informes corresponden al Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial de 2025, la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) de 2026 y las Consultas de Presupuesto Participativo de 2025, 2026 y 2027.

En la presentación, la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño señaló que las observaciones permiten identificar áreas de oportunidad, fortalecer la integridad electoral y ampliar las condiciones de seguridad y transparencia en los procesos democráticos.

En la primera mesa se expusieron los informes relacionados con la elección judicial de 2025 y la Consulta de Presupuesto Participativo de ese mismo año. En este espacio, el consejero electoral Ernesto Ramos Mega sostuvo que la observación electoral no debe limitarse a especialistas, pues cualquier persona puede participar si cumple con los requisitos y recibe la capacitación correspondiente.

Indicó que la participación ciudadana en la vigilancia de los comicios permite detectar aspectos que pueden mejorarse, entre ellos la capacitación, el diseño de las boletas y las condiciones de accesibilidad. También consideró necesario distinguir las atribuciones del IECM y del Instituto Nacional Electoral (INE) para dar seguimiento a las recomendaciones.

La consejera Erika Estrada Ruiz destacó que los informes aportan perspectivas externas para evaluar los mecanismos de participación ciudadana y mejorar la deliberación comunitaria, particularmente en las decisiones sobre los proyectos de presupuesto participativo.

Agregó que las observaciones y recomendaciones son sistematizadas por las áreas del instituto para incorporarlas a las acciones de mejora institucional.

Accesibilidad y difusión, entre los retos identificados

En la segunda mesa se presentaron los informes sobre la elección de las COPACO de 2026 y las consultas de presupuesto participativo de 2026 y 2027.

La consejera electoral Cecilia Aída Hernández Cruz, quien moderó el encuentro, señaló que los documentos permiten evaluar los ejercicios de participación ciudadana, identificar deficiencias y dar seguimiento a las propuestas para mejorar su organización.

Karla Fabiola Luna Hernández, integrante de la Red de Observación del IECM, planteó la necesidad de fortalecer los procesos de dictaminación de proyectos, la transparencia, la accesibilidad y la vinculación comunitaria.

En tanto, Nadia Amalevi, jefa de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Rosario, Argentina, compartió su experiencia como observadora internacional en la Ciudad de México, donde visitó ocho mesas de votación en siete demarcaciones.

Reconoció la organización del instituto, aunque señaló áreas de oportunidad en infraestructura y accesibilidad para garantizar condiciones equitativas de participación.

La consejera electoral Maira Melisa Guerra Pulido también identificó retos relacionados con la difusión de los mecanismos de participación, la educación cívica, las desigualdades territoriales y el seguimiento de los proyectos aprobados. Asimismo, destacó la necesidad de ampliar la inclusión de sectores históricamente excluidos.

Los tres informes buscan documentar tanto las fortalezas como las deficiencias detectadas durante estos ejercicios, a fin de que las recomendaciones puedan ser consideradas en la organización de futuros procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana.