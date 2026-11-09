Marcha IMSS en CDMX lunes 9 de noviembre: ¿A qué hora empieza y qué calles estarán afectadas por las manifestaciones?

Megamarcha IMSS Trabajadores y trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marchan nuevamente este lunes 9 de noviembre.

La segunda semana de noviembre arrancará con posibles afectaciones a los trayectos de la población capitalina debido a que trabajadores y trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se movilizarán este lunes 9 de noviembre; la protesta será acompañada por contingentes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Tras ser acordada por unanimidad durante la Segunda Asamblea Nacional de Trabajadores del IMSS en Resistencia, esta megamarcha reunirá a personas trabajadoras provenientes de siete entidades del país y tendrá por objetivo principal exigir respuestas al pliego petitorio entregado a finales de octubre.

Megamarcha IMSS este lunes 9 de noviembre: ¿a qué hora inicia y cuál será su ruta?

La movilización de trabajadores y trabajadoras del IMSS acordada para este lunes iniciará a las 15:00 horas, lo que podría complicar el trayecto de cientos de personas en la capital que se desplazan del trabajo a sus hogares, o viceversa.

El contingente se reunirá en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS como punto de partida de la protesta, ubicado en la avenida Cuauhtémoc 330 de la colonia Doctores. Posteriormente, se contempla que la marcha avance hacia el Zócalo de la Ciudad de México, con una “parada estratégica” frente a la Cámara de Senadores, donde los y las integrantes de la manifestación buscarán obtener respuesta a las exigencias presentadas previamente.

Hasta el momento, las personas organizadoras de la movilización no brindaron detalles sobre las calles específicas por las que avanzará el contingente, sin embargo, autoridades capitalinas advierten de posibles afectaciones en vialidades del Centro Histórico.

Posibles vialidades que serán afectadas por la megamarcha del IMSS este lunes 9 de noviembre

Se prevé que la protesta tenga un trayecto de aproximadamente 5.5 kilómetros, el cual podría recorrer vialidades importantes como avenida Cuauhtémoc y Bucareli, además de Paseo de la Reforma en su paso por el Senado, dirigiéndose posteriormente hacia el Centro Histórico por avenida Juárez y calles aledañas, tales como Francisco I. Madero o 5 de Mayo dirección al Zócalo capitalino.

Debido a ello, las vialidades alternas a considerar para automovilistas que transiten la zona centro de la Ciudad de México, son:

Avenida Insurgentes Sur.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Viaducto Miguel Alemán.

¿El Metro y Metrobús CDMX cerrará por marcha del IMSS este lunes 9 de noviembre?

El transporte público de la Ciudad de México podría presentar afectaciones y posibles ajustes debido a la megamarcha de trabajadores y trabajadoras del IMSS, por lo que se recomienda mantenerse al tanto de las actualizaciones mediante canales oficiales de los servicios en redes sociales.

Sin embargo, tomando en cuenta manifestaciones predecesoras que han seguido una ruta similar a la que se llevará a cabo este lunes 9 de noviembre, las estaciones del Metro CDMX que podrían presentar retrasos o alta afluencia, son:

Hospital General (Línea 3).

(Línea 3). Balderas (Líneas 1 y 3).

(Líneas 1 y 3). Hidalgo (Líneas 2 y 3).

(Líneas 2 y 3). Zócalo/Tenochtitlán (Línea 2).

(Línea 2). Pino Suárez (Líneas 1 y 2).

En el caso del Metrobús, los posibles ajustes del servicio podrían darse en estaciones clave que crucen el corredor Cuauhtémoc, Reforma y el Centro Histórico.