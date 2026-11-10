Clara Camacho asume la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Atizapán

Clara Camacho Méndez Defensoría Municipal de Derechos Humanos

El Cabildo de Atizapán de Zaragoza designó por mayoría a Clara Camacho Méndez como nueva titular de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, durante la Septuagésima Sexta Sesión Ordinaria, en la que también se aprobó la convocatoria para ocupar otros cargos del Juzgado Cívico.

La nueva defensora, quien cuenta con una maestría en Derecho Penal, rindió protesta ante las y los integrantes del Ayuntamiento, con la presencia de César Archundia Camacho, Visitador General de Derechos Humanos con sede en Naucalpan, quien acudió en representación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Durante la toma de protesta, el presidente de la Mesa Directiva del Cabildo exhortó a Camacho Méndez a cumplir y hacer cumplir las constituciones federal y estatal, además de poner sus conocimientos y experiencia al servicio de la población de Atizapán.

Al presentar su plan de trabajo ante el cuerpo edilicio, la nueva titular propuso que los derechos humanos sean el eje rector para diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas del municipio. Para ello, planteó coordinar las capacidades de las distintas áreas institucionales, establecer mecanismos de evaluación y desarrollar una política transversal en la materia.

En la misma sesión, el Cabildo aprobó la convocatoria para elegir a una persona titular de la Secretaría Cívica y a dos facilitadores del Juzgado Cívico de Atizapán de Zaragoza.