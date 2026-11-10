Estudios y consultas respaldan trazos de nuevas líneas del Cablebús: GCDMX

Cablebús CDMX

La construcción de las líneas 4, 5 y 6 del Cablebús en la Ciudad de México está respaldada por estudios de movilidad, análisis de factibilidad, evaluaciones de seguridad y consultas con pueblos y barrios originarios, informó la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse).

El titular de la dependencia, Raúl Basulto Luviano, señaló que estos trabajos permitieron definir los trazos, la ubicación de las estaciones y la capacidad de los sistemas, a partir de los patrones de desplazamiento de la población, la demanda de pasajeros y la conexión con otros medios de transporte.

Los proyectos abarcarán zonas de Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tláhuac, particularmente aquellas con dificultades de acceso y menor oferta de transporte público.

Antes de establecer las características de las obras se realizaron estudios de movilidad, análisis costo-beneficio y dictámenes de especialistas para evaluar aspectos técnicos, económicos, legales y ambientales.

Estos análisis también consideraron los costos de inversión, operación y mantenimiento frente a los beneficios sociales previstos por los proyectos.

Evalúan riesgos de construcción

La dependencia informó que se realizaron estudios ambientales, urbanos, topográficos, de mecánica de suelos, geofísicos y de instalaciones municipales. También se efectuaron revisiones relacionadas con arqueología y monumentos históricos para identificar las condiciones particulares de las zonas donde se desarrollarán las obras.

Raúl Basulto indicó que las evaluaciones permitieron identificar los posibles riesgos asociados con la construcción de estaciones, torres y obras complementarias, entre ellos excavaciones, trabajos en altura y maniobras de izaje.

“Los estudios que se realizaron tienen el objetivo de dar certeza, seguridad y tranquilidad a las y los vecinos de las 150 colonias y pueblos originarios por donde se llevarán a cabo las obras”, afirmó.

Como parte del proceso también se realizaron consultas con pueblos y barrios originarios, con el objetivo de garantizar sus derechos a la libre determinación, autonomía y consulta previa. Según la Sobse, los proyectos fueron aprobados por mayoría.

La dependencia señaló que el desarrollo de las nuevas líneas forma parte de los trabajos de infraestructura de movilidad realizados durante la actual administración. Desde su inicio, reportó, se han construido y rehabilitado cerca de 100 kilómetros de infraestructura de electromovilidad o movilidad alternativa.

Finalmente, sostuvo que las obras buscan reducir el tiempo que los habitantes destinan diariamente a sus traslados y mejorar la conexión entre zonas con distintas condiciones de accesibilidad en la capital.