Movilizaciones hoy 12 de noviembre en CDMX: Calles afectadas, horarios y alternativas viales

Marchas y concentraciones CDMX Este 12 de noviembre habrá tres concentraciones relacionadas al maltrato animal. (cuartoscuro)

Este 12 de noviembre se llevarán a cabo varias concentraciones y una marcha en la Ciudad de México. Conoce qué vialidades ser verán afectadas.

¿Qué marchas y concentraciones hay hoy 7 de noviembre en la CDMX?

Protección Civil sólo prevé una marcha este jueves 12 de noviembre a las 10:00 horas. Esta se llevará a cabo desde la sede de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en la colonia Gabriel Ramos Millán, hasta el Zócalo del Centro Histórico en la alcaldía Cuauhtémoc. Exigen un alto a los arrastres injustificados, cobros excesivos, irregularidades de autoridades de tránsito, y los abusos de las empresas privadas de grúas y corralones. Se espera un aforo inicial de 200 personas pero no se descarta que se unan más personas.

En cuanto a concentraciones, Protección Civil prevé seis en distintos puntos de la capital, tres de ellas relacionadas al maltrato animal.

Vecinos de Xalpa, La Pila, Maromas, Lajas, Acopilco, Tinaguillo y pueblos aledaños:

Hora: 5:00.

Lugar: Caseta La Venta, Autopista México Toluca Autopista La Venta-Lechería, Colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa.

Motivo: Denuncian congestionamiento vial dentro del perímetro de la caseta La Venta en la Autopista México-Toluca y piden agilizar el tráfico. Es posible que liberen la caseta para automovilistas.

Aforo: 80.

Defensores de los derechos animales:

Hora: 9:30

Lugar: Unidad de Gestión Judicial No. 1, Dr. Lavista 114, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Asistir a la audiencia del presunto responsable de envenenar perros en Parque España.

Aforo: 30

Luciérnagas Buscadoras:

Hora: 7:00

Lugar: Estación Chabacano y Estación Ermita del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Motivo: Jornada regional de búsqueda para la localización de personas desaparecidas en la zona boscosa de Huitzilac, Estado de Morelos. Se unirán varios colectivos en apoyo.

Aforo: 60

Docentes activos del Instituto Politécnico Nacional:

Hora: 10:00

Lugar: Dirección General del Instituto Politécnico Nacional Av. Luis Enrique Erro y Miguel Bernard, Colonia Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero

Motivo: Denuncian la falta de más de 300 plazas docentes y la falta de pago de prestaciones.

Aforo: 100

Seamos su voz CDMX:

Hora: 10:00

Lugar: Chemax y Cansahcab, Colonia Pedregal de San Nicolás 1ª Sección, Alcaldía Tlalpan

Motivo: Exigen que autoridades intervengan en el caso de un sujeto que presuntamente ha maltratado y asesinado perros de la zona.

Aforo: 50

Justicia para los franciscanitos:

Hora: 10:00

Lugar: Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Anillo Periférico No. 1950, Colonia Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón

Motivo: Rechazan inspección judicial al Refugio Franciscano para perros solicitada por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama

Aforo: 30

Toma precauciones si circulas por alguna de estas zonas, puesto que en todas las concentraciones no se descarta que se afecten las vialidades adyacentes, y considera tomar vías alternas.