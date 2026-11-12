Movilizaciones hoy 12 de noviembre en CDMX: Calles afectadas, horarios y alternativas viales

Este 12 de noviembre se llevarán a cabo varias concentraciones y una marcha en la Ciudad de México. Conoce qué vialidades ser verán afectadas.
¿Qué marchas y concentraciones hay hoy 7 de noviembre en la CDMX?
Protección Civil sólo prevé una marcha este jueves 12 de noviembre a las 10:00 horas. Esta se llevará a cabo desde la sede de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en la colonia Gabriel Ramos Millán, hasta el Zócalo del Centro Histórico en la alcaldía Cuauhtémoc. Exigen un alto a los arrastres injustificados, cobros excesivos, irregularidades de autoridades de tránsito, y los abusos de las empresas privadas de grúas y corralones. Se espera un aforo inicial de 200 personas pero no se descarta que se unan más personas.
En cuanto a concentraciones, Protección Civil prevé seis en distintos puntos de la capital, tres de ellas relacionadas al maltrato animal.
Vecinos de Xalpa, La Pila, Maromas, Lajas, Acopilco, Tinaguillo y pueblos aledaños:
- Hora: 5:00.
- Lugar: Caseta La Venta, Autopista México Toluca Autopista La Venta-Lechería, Colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa.
- Motivo: Denuncian congestionamiento vial dentro del perímetro de la caseta La Venta en la Autopista México-Toluca y piden agilizar el tráfico. Es posible que liberen la caseta para automovilistas.
- Aforo: 80.
Defensores de los derechos animales:
- Hora: 9:30
- Lugar: Unidad de Gestión Judicial No. 1, Dr. Lavista 114, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Asistir a la audiencia del presunto responsable de envenenar perros en Parque España.
- Aforo: 30
Luciérnagas Buscadoras:
- Hora: 7:00
- Lugar: Estación Chabacano y Estación Ermita del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro
- Motivo: Jornada regional de búsqueda para la localización de personas desaparecidas en la zona boscosa de Huitzilac, Estado de Morelos. Se unirán varios colectivos en apoyo.
- Aforo: 60
Docentes activos del Instituto Politécnico Nacional:
- Hora: 10:00
- Lugar: Dirección General del Instituto Politécnico Nacional Av. Luis Enrique Erro y Miguel Bernard, Colonia Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero
- Motivo: Denuncian la falta de más de 300 plazas docentes y la falta de pago de prestaciones.
- Aforo: 100
Seamos su voz CDMX:
- Hora: 10:00
- Lugar: Chemax y Cansahcab, Colonia Pedregal de San Nicolás 1ª Sección, Alcaldía Tlalpan
- Motivo: Exigen que autoridades intervengan en el caso de un sujeto que presuntamente ha maltratado y asesinado perros de la zona.
- Aforo: 50
Justicia para los franciscanitos:
- Hora: 10:00
- Lugar: Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Anillo Periférico No. 1950, Colonia Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón
- Motivo: Rechazan inspección judicial al Refugio Franciscano para perros solicitada por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama
- Aforo: 30
Toma precauciones si circulas por alguna de estas zonas, puesto que en todas las concentraciones no se descarta que se afecten las vialidades adyacentes, y considera tomar vías alternas.