Rescatan a hombre secuestrado en Merced Balbuena, hay 3 detenidos

Detenidos Sujetos detenidos por secuestrar a un hombre en Merced Balbuena. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres hombres quienes mantenían privado de la libertad a un ciudadano, en la colonia Merced Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza.

Los uniformados escucharon gritos de auxilio provenientes de un callejón, donde un hombre pidió ayuda al señalar que varias personas lo mantenían retenido contra su voluntad.

Cuando los policías llegaron al lugar, un callejón en la calle San Nicolás, observaron a uno de los sujetos armado, por lo que lo detuvieron. En tanto, otros dos hombres intentaron darse a la fuga, sin embargo, los uniformados los interceptaron metros adelante.

Posteriormente, les realizaron una revisión preventiva, tras la cual aseguraron dos armas de fuego cortas, 28 cartuchos útiles, dos bolsas a granel con hierba verde y tres teléfonos celulares.

Una vez detenido, se supo que el sujeto de 21 años cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, ambos en 2026, por los delitos de robo agravado y contra la salud. Asimismo, registra dos carpetas de investigación por delitos contra la salud, iniciadas en 2023 y 2026, así como una más por robo a transeúnte, iniciada en 2026.