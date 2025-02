Rubio exige a Mulino “cambios inmediatos” en el Canal de Panamá o EU “tomará medidas”

Polémica El presidente panameño, José Raúl Mulino (i), y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante el encuentro mantenido este domingo en Ciudad de Panamá (EFE/Gobierno de Panamá)

Panamá sigue sometida al chantaje de Donald Trump, como advirtió el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, en su polémica visita de este domingo a la Ciudad de Panamá, pero al menos no se mencionó explícitamente la grave amenaza que vertió el republicano nada más regresar a la Casa Blanca: “Recuperaremos el canal de Panamá, si es necesario mediante el uso de la fuerza”.

“El secretario Rubio dejó en claro que este ‘statu quo’ es inaceptable y que, a falta de cambios inmediatos, Estados Unidos tendría que tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos bajo el Tratado”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado al término de la tensa reunión que sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense con el presidente panameño, José Raúl Mulino.

En dicho comunicado no se menciona explícitamente qué medidas adoptaría Trump, en caso de que Panamá no se pliegue a sus exigencias, todas ellas destinadas a anular el supuesto privilegio del que gozan los buques chinos por usar el canal. Según denuncia Trump, las autoridades panameñas imponen tarifas abusivas a sus barcos, aunque no ha presentado pruebas.

Durante el encuentro, celebrado en el palacio presidencial de Las Garzas, Rubio trasladó a Mulino que el presidente de EU ha “tomado la determinación preliminar de que la actual influencia y control del Partido Comunista Chino sobre el área del Canal de Panamá es una amenaza”.

Según Estados Unidos, esta supuesta influencia china “representa una violación del Tratado Relativo a la Neutralidad Permanente y el Funcionamiento del Canal de Panamá”.

Mulino tiene otra versión

Sin rebatir tampoco la denuncia de Trump, Mulino dijo en una rueda de prensa en solitario, que la reunión fue “altamente respetuosa” y sostuvo que “la soberanía de Panamá no está en cuestión”.

“No cabe duda de que el canal es operado por nuestro país y así seguirá siendo”, declaró el mandatario, quien no ve una “amenaza real” de que Estados Unidos pudiera utilizar la fuerza militar para tomar el control de la infraestructura.

Aunque el hecho de que Rubio no participara en la rueda de prensa no invita al optimismo, Mulino insistió en que la “reunión fue cordial” y opinó que se abrió “un camino para la construcción de una nueva etapa en la relación” entre ambos países.

Sobre los dos puertos del canal operados por una empresa china, Mulino afirmó que son las que son las autoridades del Canal las que tendrán que dar las explicaciones pertinentes a la Administración de Trump y pidió esperar a que concluya una auditoría que está en marcha.





Elogió de Rubio por las deportaciones

Pese a las amenazas, Rubio tuvo Según el comunicado del Departamento de Estado, también se abordó la gestión migratoria y Rubio agradeció a Mulino “por su apoyo” en el programa de vuelos de deportación de migrantes desde Panamá hacia sus países de origen, que está financiado por Washington.

“El secretario también elogió el liderazgo regional del presidente Mulino en apoyo de una Venezuela libre y democrática”, detalla la nota.