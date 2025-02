AP demanda a la Casa Blanca tras ser vetada por no usar “Golfo de América”

Batalla por el Golfo Fotografía de archivo de la fachada de la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) en Nueva York. (EFE)

La agencia de noticias Associated Press (AP) presentó este viernes una demanda contra tres funcionarios de la administración de Donald Trump tras ser vetada de las coberturas en el Despacho Oval y en el avión presidencial Air Force One. La razón: negarse a acatar la directiva del presidente de referirse al Golfo de México como “Golfo de América”.

En su demanda de 18 páginas, presentada ante un tribunal federal en Washington D.C., AP argumenta que la Casa Blanca está violando el derecho a la independencia editorial y ejerciendo una presión inaceptable sobre los medios.

“La prensa y todas las personas en EU tienen derecho a elegir sus propias palabras y a no ser objeto de represalias por ello por parte del Gobierno”, denunció la agencia en un comunicado.

AP sostiene que, de acuerdo con su política editorial, continuará llamando al Golfo de México por su “nombre original”, aunque mencionará el nuevo término promovido por Trump, ya que es una región compartida con México y Cuba.

Desde el primer día de su regreso al poder, Trump firmó una orden ejecutiva para renombrar oficialmente el cuerpo de agua como “Golfo de América”. Además, el 9 de febrero proclamó el “Día del Golfo de América”, como parte de su estrategia para reforzar su visión nacionalista.

El pasado martes, el presidente justificó su decisión al declarar: “Estamos muy orgullosos de este país y queremos que sea el Golfo de América”.

Sin embargo, la orden ha generado una fuerte controversia, particularmente entre la comunidad científica y los medios de comunicación, que han calificado la medida como una decisión arbitraria y sin fundamento geográfico.

Crece la presión sobre la Casa Blanca

La denuncia de AP se dirige contra la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles; su número dos, Taylor Budowich; y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quienes habrían sido responsables directos del veto a la agencia.

El jueves, más de 30 medios de comunicación estadounidenses exigieron al Gobierno restablecer el acceso de AP a los eventos presidenciales y no condicionar la cobertura periodística al uso de términos impuestos por el Ejecutivo.

Entre los firmantes de la carta se encuentran desde medios progresistas como The New York Times, The Washington Post y CNN, hasta conservadores como Fox News y Newsmax, en una muestra de unidad inusual contra la Casa Blanca.

“Lunáticos de izquierda radical”

En respuesta a la demanda, Trump arremetió este viernes contra la agencia, calificándola como “lunáticos de izquierda radical”. “Es una empresa de tercera categoría con un nombre de primera”, declaró el mandatario sobre *AP*, la agencia de noticias más antigua y una de las más influyentes del país.

Mientras la Casa Blanca mantiene su postura, la batalla legal de AP podría sentar un precedente en la lucha por la libertad de prensa en EU, en medio de un clima de tensión creciente entre el Gobierno y los medios de comunicación.