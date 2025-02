El papa sigue en estado crítico y presenta insuficiencia renal leve

Vaticano Monjas rezan este domingo ante la estatua de Juan Pablo II, dentro del complejo hospitalario Gemelli, de Roma, donde está internado Francisco (GIUSEPPE LAMI/EFE)

El papa Francisco no ha tenido una nueva crisis respiratoria como la del sábado, pero sigue en estado crítico en el hospital Gemelli de Roma, con neumonía en los dos pulmones que se ha complicado con insuficiencia renal inicial leve, según el parte médico de este domingo.

“Análisis de sangre muestran una insuficiencia renal inicial leve, actualmente bajo control”, según el parte médico difundido por el Vaticano.

El pontífice de 88 años (el segundo más anciano de la historia) pasó una noche tranquila, pero sigue necesitando terapia de oxígeno de alto flujo a través de cánulas nasales.

“La complejidad del cuadro clínico y la espera necesaria para que las terapias farmacológicas den alguna respuesta obligan a que el pronóstico siga siendo reservado”, agregaron las fuentes.

Durante la mañana, en el cuarto habilitado en el piso 10 del centro sanitario, Francisco participó en la misa junto a quienes lo cuidan durante estos días de hospitalización.

Francisco permanece ingresado desde el pasado 14 de febrero con una neumonía bilateral, se le suministraron dos unidades de concentrado de glóbulos rojos que supusieron el aumento del valor de hemoglobina, añade el parte médico hecho público este domingo.

La trombocitopenia, es decir, el nivel bajo de las plaquetas que se le detectó el sábado, “se mantuvo estable”, explicaron las fuentes.

“Sin embargo —añadieron— algunos análisis de sangre muestran una insuficiencia renal inicial leve, actualmente bajo control”.

Como durante la rueda de prensa del viernes, los médicos del Policínico Gemelli de Roma reiteraron que “el papa no está fuera de peligro” debido a la neumonía bilateral que le fue diagnosticada.

Vaticano Sacerdotes y fieles rezan por el papa Francisco, en la estatua de Juan Pablo II en la entrada del hospital Gemelli de Roma (GIUSEPPE LAMI/EFE)

“Recen por mí”

Este domingo, el papa envió un mensaje en el que agradecía las muestras de cariño recibidas y pedía a los fieles que recen por él.

“Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas”, añadió el papa en su mensaje, que cómo el domingo pasado fue difundido sin que se celebrase el ángelus para que el pontífice pueda descansar.

“En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”, añadió Francisco.