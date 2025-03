Canadá responde a Trump: listos aranceles contra EU por 115 mil millones de dólares

Contraofensiva El primer ministro de la provincia de Ontario, el conservador Doug Ford (CBC)

Canadá no ha esperado ni cinco minutos para imponer sanciones recíprocas contra Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump anunciará que “no hay margen” para que México y Canadá puedan negociar de última hora e impedir que mañana martes entre en vigor su chantaje arancelario contra los dos países.

En concreto, la ministra de Exteriores canadiense, Mélanie Joly, cifró en anunció que ya están listos aranceles por valor de 155,000 millones de dólares de importaciones estadounidenses, que entrarán en vigor en el mismo momento en que EU los aplique a partir de este 4 de marzo.

Joly declaró a los medios de comunicación antes de reunirse con el resto del Gobierno canadiense que a pesar de las declaraciones de Trump, “los esfuerzos diplomáticos continúan” en estos momentos para intentar evitar el conflicto comercial.

Mientras tanto, la provincia más poblada e industrial del país también reacciona por su propia cuenta.

Ontario pasa la ofensiva

“Dólar por dólar”. Este es el lema que se va imponiendo con fuerza en Canadá sobre responder con la misma moneda a los aranceles de Donald Trump, que en víspera de la fecha límite se da por hecho que entrarán en vigor.

El jefe de Gobierno de la provincia de Ontario, el corazón industrial de Canadá y donde se concentra el sector del automóvil del país, Doug Ford, afirmó este lunes que LCBO, la empresa provincial que es uno de los mayores compradores individuales de alcohol del mundo con la adquisición cada año de unos mil millones de dólares en bebidas, dejará de vender productos estadounidenses.

Cancelar Starlink “inmediatamente”

La medida afectará especialmente al estado de Kentucky, el principal productor de bourbon. Ford también quiere tomar represalia contra uno de los principales asesores de Trump, el empresario Elon Musk.

“Vamos a cancelar inmediatamente Starlink, de Elon Musk. No es que 100 millones de dólares sea mucho para él, pero es el principio. Y he ordenado que la adquisición de unos 30,000 millones de dólares en productos no sean estadounidenses y nos aseguremos de comprarlos en productos de Ontario o el resto del país”, añadió Ford, líder conservador del estado más rico y poblado de Canadá, y cabeza visible del boicot canadiense.