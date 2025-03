¿Sobornos en el mundo cripto? Milei responde a las acusaciones

Milei descalifica investigación El presidente de Argentina, respondió a las acusaciones sobre el mundo cripto (EFE)

El presidente de Argentina, Javier Milei, rechazó de manera rotunda las acusaciones publicadas por The New York Times que lo vinculan con un esquema de sobornos provenientes del mundo de las criptomonedas. Según el diario estadounidense, se revelaron supuestos pagos realizados a intermediarios con el fin de conseguir reuniones privadas con el mandatario argentino, lo cual generó una rápida reacción del presidente.

Las acusaciones señalan que el empresario Mauricio Novelli habría sido un intermediario en un supuesto esquema de sobornos durante el Argentina Tech Forum de 2024, un evento relacionado con las criptomonedas. Según las fuentes citadas, Novelli habría cobrado altas sumas de dinero a empresarios del sector cripto para asegurarles reuniones privadas con Milei. El monto mencionado en el artículo alcanzaría cifras cercanas a los 500 mil dólares por cada encuentro. Además, el artículo incluye la declaración de algunos testigos que aseguran haber pagado por estas reuniones exclusivas.

Al ser cuestionado sobre estas acusaciones, Milei respondió en una entrevista con el canal LN+, calificando las acusaciones de “chismes de peluquería” y asegurando que no tiene conocimiento de ninguna actividad irregular. En su respuesta, también expresó que las acusaciones carecen de fundamento y que no se debía dar crédito a este tipo de rumores.

Además de este tema, el artículo de The New York Times menciona que algunos empresarios, como Hayden Mark Davis, se han visto involucrados en actividades del mundo cripto y que han intentado vincularse con el gobierno de Milei a través de estos pagos. Sin embargo, no se ha podido comprobar que el presidente esté directamente involucrado en tales prácticas.

A pesar de las duras acusaciones, Milei insistió en que su gobierno sigue comprometido con una política económica que apoya la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, incluidas las criptomonedas, pero negó haber participado en cualquier acto ilícito o de soborno relacionado con este sector.

La polémica en torno a estas acusaciones pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la regulación del mercado cripto en Argentina, un país que ha visto un notable crecimiento en el uso de criptomonedas debido a la inflación y la devaluación de su moneda local.

(Con información de EFE)