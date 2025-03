Trump ordena paralizar toda la ayuda militar de EU en camino a Ucrania para acelerar su rendición

Alemania Carroza alegórica del carnaval de Dusseldorf, Alemania, en la Trump y Putin celebran su "plan de paz" para Ucrania (CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE)

La esperanza de que Estados Unidos no cortara en seco la ayuda militar a ucrania, para evitar la victoria de los invasores rusos, se esfumó este lunes, luego de ordenar el presidente Donald Trump paralizar todo el envío de armamento, incluso el comprometido en camino a su destino.

Esta medida, largamente reclamada por Moscú, detiene la entrega del armamento o equipamiento ya en territorio de Polonia y listo para su entrega última a los ucranianos, según reporta la cadena conservadora Fox News, muy bien conectada con la Administración Trump.

El objetivo de Trump es obligar al presidente Volodímir Zelenski a firmar un acuerdo de paz con Moscú, que en la práctica significa una rendición ante el presidente ruso Vladimir Putin, quien hace tres años ordenó la invasión del país vecino y se ha anexionado ya un 20 por ciento de Ucrania.

La decisión de Trump es la primera consecuencia del bochornoso espectáculo del viernes pasado, cuando le gritó a Zelenski por pedir garantías de seguridad contra los invasores rusos, los nuevos aliados del republicano.

Trump tomó la decisión de paralizar la ayuda militar a Ucrania tras reunirse este lunes con su equipo, entre otros los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, para evaluar si seguir enviando armas a Kiev y definir su postura hacia Ucrania tras el choque con Zelenski.

“No estará aquí mucho tiempo”

Horas antes, Trump escribió en su red Truth Social que la oposición de Zelenski a un acuerdo de paz rápido con Moscú podría costarle el puesto.

“Tal vez alguien no quiere llegar a un acuerdo, y si alguien no quiere hacerlo, creo que esa persona no estará por aquí mucho tiempo. Esa persona no será escuchada por mucho tiempo, porque creo que Rusia quiere llegar a un acuerdo”, dijo Trump.

Zelenski, alineado en esto con la Unión Europea, se ha mostrado contrario a un acuerdo rápido y sin condiciones que pueda equiparare a una capitulación ante Rusia.

A Trump no le gustó que ayer Zelenski dijera en Londres que un eventual acuerdo de su país con Rusia para acabar la guerra “sigue estando muy, muy lejos”, y así lo hizo saber en su red.

“¡Esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelenski, y Estados Unidos no lo tolerará por mucho más tiempo!”, afirmó el mandatario estadounidense en su mensaje.