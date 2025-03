Los palestinos de Gaza se manifiestan por primera vez contra el “terrorismo” de Hamás

Insólito Miles de palestinos protestan en Beit Lahia, norte de la Franja de Gaza, contra el terrirmos de Hamás y para que cesen definitivamente los bombardeos israelíes (HAITHAM IMAD/EFE)

Por segundo día consecutivos y por primera vez desde que Israel declaró la guerra a Hamás, tras los ataques del 7 de octubre de 2023, los habitantes de la Franja de Gaza se han manifestado contra el régimen islamista y para exigir el fin de los ataques israelíes, que ya se han cobrado más de 50 mil víctimas y la destrucción del territorio costero donde se hacinan dos millones de palestinos.

“¡Ya está bien, queremos a los terroristas Hamás fuera!”, “¡Paren la guerra!”, “¡Queremos recuperar nuestras vidas¡” o “¡Queremos nuestra libertad!” son algunos de los eslóganes que corearon los manifestantes, que han protestado al menos en dos puntos del norte del enclave, Beit Lahia y el barrio de Shujaiya de Ciudad de Gaza.

Un manifestante de unos 30 años declaró a gritos que Hamás debe dejar el poder en la Franja, que controla con mano dura tras ganar las elecciones en 2016 y expulsar a Cisjordania a los moderados de Al .Fatah.

“Han matado a nuestros hijos, han destruido nuestras casas, han arruinado nuestras vidas. Nosotros y nuestros hijos hemos muerto de hambre. No podemos más”, continuó.

Como este joven, otros criticaron que el liderazgo de Hamás se encuentra en la diáspora, en Qatar o Jordania, mientras que son ellos los que pagan las consecuencias del 7 de octubre, de la ocupación y de las guerras israelíes que ha sufrido el enclave desde 2008.

“Si los que están en el extranjero creen que somos resistentes, no lo somos. No cuenten con nosotros, no cuenten con nuestra resistencia. No podemos más con la guerra. ¡Detengan la guerra y márchense!”, instó el mismo joven.

En la protesta de Beit Lahia, de más de dos mil personas, los manifestantes coreaban frases como “¡Queremos vivir!” o “¡Hamás, vamos, fuera!”, y algunos instaban a la Yihad Islámica a ser el primer grupo en irse de Gaza.

Israel anima a que siga la protesta

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, animó este miércoles en un video grabado y difundido en X a los gazatíes a seguir con las protestas de los últimos dos días contra el régimen de Hamás, que calificó como “la única manera de detener la guerra”.

“Aprendamos del pueblo de Beit Lahia y exijamos, como ellos, que Hamás abandone Gaza y la liberación inmediata de todos los israelíes secuestrados. Ésta es la única manera de detener la guerra”, dijo el titular de Defensa.