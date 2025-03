Trump impone aranceles del 25% a todos los coches no fabricados en Estados Unidos

Guerra comercial El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este miércoles en la Casa Blanca (WILL OLIVER/EFE)

La guerra comercial de Estados Unidos contra el mundo comenzó oficialmente, con el anuncio del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 25% a todos los coches no fabricados en Estados Unidos. Aunque no se conocen los detalles de la orden ejecutiva, se espera que los aranceles se apliquen a los vehículos terminados, pero no a las partes ni componentes.

“Lo que vamos a hacer es aplicar un arancel del 25 % a todos los coches que no se fabriquen en Estados Unidos”, dijo Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, calificando la medida de “muy modesta”.

En cualquier caso, la medida dañará seriamente a la industria automotriz mexicana, muy dependiente de la industria automotriz estadounidense. Los datos del Departamento de Comercio muestran que Estados Unidos importó de México en 2024 un total de 2.96 millones de vehículos ligeros terminados por importe de 78,500.6 millones de dólares.

Muy atrás los siguientes proveedores fueron Japón (1.3 millones de coches por 39,725 millones de dólares), Corea del Sur (1.53 millones de unidades y 36,642 millones de dólares), Canadá (1.06 millones y 31.162 millones de dólares), Alemania (446,566 y 24,782 millones) y Reino Unido (96,451 y 8,192 millones).

Para aplicar las nuevas medidas proteccionistas, Trump alega sin aportar ninguna que la importación de coches amenaza la seguridad nacional.

Quinto viaje de Ebrard a Washington

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, anunció este martes que viajará por quinta vez a Washington para negociaciones comerciales con Estados Unidos a una semana del nuevo plazo, del 2 de abril, para que entren en vigor los aranceles promovidos por el presidente Donald Trump.

El funcionario detalló que México exporta más de un millón de vehículos al año a EU, principalmente fabricados por armadoras estadounidenses asentadas en el país. Señaló que la discusión ahora es “qué futuro va a tener ese modelo”, donde México es un exitoso país manufacturero, por lo que también resaltó la necesidad de desarrollar marcas nacionales, capacidades y tecnologías.