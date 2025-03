JD Vance arremete contra Dinamarca: “Ha abandonado la seguridad de Groenlandia”

Vance en Groenlandia El vicepresidente estadounidense destacó la creciente importancia estratégica del Ártico, mencionando el interés de países como China y Rusia en la región. (Especial)

JD Vance, vicepresidente de EU, criticó este viernes a Dinamarca por su gestión en Groenlandia, acusándola de no invertir adecuadamente en la seguridad del territorio autónomo.

Durante su visita a la base militar estadounidense de Pituffik, en el noroeste de la isla, Vance declaró: “Nuestro mensaje es muy simple. Sí, la gente de Groenlandia va a tener autodeterminación. Pero esperamos que elijan a EU como socio, porque somos la única nación en el planeta que respetará su soberanía y respetará su seguridad, porque su seguridad es también en gran medida la nuestra”.

Críticas a la gestión danesa

Vance señaló que Dinamarca no ha mantenido el ritmo en las inversiones necesarias para garantizar la seguridad de Groenlandia, afirmando que la situación es menos segura ahora que hace “30 o 40 años”. Según el vicepresidente, la arquitectura de seguridad danesa ha consistido en “dejárselo todo a los valientes soldados estadounidenses y esperar que paguemos la cuenta”.





El vicepresidente estadounidense destacó la creciente importancia estratégica del Ártico, mencionando el interés de países como China y Rusia en la región. Vance enfatizó que EU debe asumir un papel líder en el Ártico para evitar que otras naciones llenen el vacío, indicando que se invertirán más recursos en el territorio.

Reacciones en Groenlandia y Dinamarca

La visita de Vance ha generado controversia tanto en Groenlandia como en Dinamarca. El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, calificó la visita como una “falta de respeto” y expresó su descontento por la falta de invitación oficial.

Por su parte, líderes daneses han defendido su compromiso con la seguridad de Groenlandia y han considerado inapropiadas las declaraciones de Vance, especialmente viniendo de un aliado de la OTAN.

“Tenemos que tener Groenlandia”: Trump

Mientras tanto, el presidente Donald Trump reiteró la importancia de Groenlandia para la seguridad internacional, afirmando que “tenemos que tener Groenlandia. No es una cuestión de si podemos pasar sin tenerla. No podemos”. Trump subrayó que las rutas marítimas en la región están siendo cada vez más transitadas por barcos chinos y rusos, y enfatizó que Estados Unidos no dependerá de Dinamarca ni de nadie más para manejar la situación.

La visita de Vance y las declaraciones de altos funcionarios estadounidenses han intensificado las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Dinamarca, reflejando el creciente interés estratégico en el Ártico y la disputa sobre la soberanía y seguridad de Groenlandia.