Un segundo niño no vacunado muere de sarampión en Texas

Crisis sanitaria Un anuncio en el oeste de Texas alerta que uno de cada diez niños con sarampión desarrolla neumonía (NYT)

La crisis del sarampión en Texas ha cobrado la vida de otro niño, la segunda muerte en un brote que ha dejado ya 481 infectados en el oeste de Texas, en los estados vecinos y que traspasó la frontera, con un brote en Chihuahua, que obligó al gobierno a intensificar la campaña de vacunación.

La niña de 8 años falleció la madrugada del jueves por insuficiencia pulmonar causada por sarampión en un hospital de Lubbock, Texas, según registros obtenidos por The New York Times. Es la segunda muerte confirmada por sarampión en una década en Estados Unidos.

El hospital, UMC Health System, dijo el domingo que la niña no estaba vacunada y no tenía problemas de salud subyacentes.

La primera víctima del brote en el oeste de Texas fue un niño no vacunado que falleció en febrero. Otra persona no vacunada falleció en Nuevo México tras dar positivo en la prueba de sarampión, aunque las autoridades aún no han confirmado que el sarampión fuera la causa de la muerte.

La cadena NBC News, que cita a una fuente familiarizada con el asunto, informó que el secretario de Salud, el controvertido Robert F. Kennedy Jr.-conocido por sus teorías antivacunas- acudirá hoy al funeral de la fallecida.

56 hospitalizados

El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas informó el viernes de que el brote de sarampión que se extiende por las regiones de South Plains y Panhandle ha afectado ya a 481 personas desde finales de enero, de las cuales 56 han sido hospitalizadas.

Del total de pacientes en Texas 471 no estaban vacunados o su estado de vacunación es desconocido, de acuerdo con los datos de este departamento. Los más afectados por el virus en el estado están siendo los menores de entre 5 y 17 años (180 casos) y los niños de entre 0 y 4 años (157).

Por su parte, en Nuevo México el número total de personas que se han contagiado de sarampión ha ascendido a 54, mientras que en Oklahoma se han registrado ya diez casos.

Por su parte, la Secretaría de Salud de México informó el pasado viernes que el número de contagiados en Chihuahua subió a 153.

El peligroso crecimiento de los antivacunas

Estos datos se conocen en un momento en el que crece en Estados Unidos una corriente hasta hace poco minoritaria de personas antivacunas, que se sienten respaldados por Kennedy Jr., si bien este último, tras acceder al cargo, ha atemperado su discurso al respecto.

No obstante, durante el brote de sarampión Kennedy ha defendido tratamientos como el aceite de hígado de bacalao, levantando fuertes críticas de la clase médica por no estar basada en hechos científicos.