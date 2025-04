Video contradice versión israelí del ataque al convoy humanitario que dejó 15 socorristas muertos; Media Luna Roja asegura que fueron tres ataques

El material contradice la versión dada por Israel, que acusó a los socorristas de avanzar de forma “sospechosa” y desecharía las explicaciones dadas por las FDI

El New York Times publicó este sábado un video supuestamente obtenido directamente del teléfono celular de Rifat Radwan, uno de los quince socorristas y trabajadores humanitarios cuyo convoy fue atacado por las Fuerzas de Defensa de Israel el pasado 23 de marzo en Rafah, al sur de la Franja de Gaza.

Tras el anuncio de parte de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), en coordinación con la ONU, de que se había encontrado una fosa común con los cuerpos del personal humanitario asesinado, y algunos restos de los vehículos que conformaban el convoy el 28 de marzo, las FDI argumentaron que las tropas del Estado de Israel identificaron una columna de vehículos que avanzaron sospechosamente hacia ellos, de acuerdo con las tropas en el sitio, el convoy se acercó sin accionar luces y sin emblemas de emergencia visibles, razón que bastó a los soldados para disparar en contra de los rescatistas, paramédicos y personal de la ONU.

No obstante, en el video publicado este sábado por el periódico neoyorquino, se observa al convoy de socorro avanzar por la carretera con luces y sirenas encendidas, con los códigos lumínicos correspondientes y con emblemas, símbolos e insignias oficiales visibles e identificables.

El material contradice la versión dada por Israel, que acusó a los socorristas de avanzar de forma “sospechosa” y desecharía las explicaciones dadas por las FDI. En el video, obtenido gracias a un “diplomático de la ONU que pidió anonimato”, se observa a las ambulancias y al camión de bomberos que las acompañaba, además, se aprecia brevemente al personal de emergencias vestir trajes reflectantes.

Tras los hechos, las FDI afirmaron que habrían abatido a nueve milicianos durante el incidente, aunque, hasta este lunes 7 de abril, solo se ha divulgado el nombre de uno de los supuestos insurgentes y no coincide con los datos de los integrantes del convoy, cuyos nombres fueron dados a conocer por la Media Luna Roja y la Defensa Civil de Gaza. Los disparos en contra del convoy suman cinco minutos de los casi siete que dura el video.

Luego de la divulgación del video, las FDI señalaron que examinarían “exhaustivamente” la grabación.

Fueron tres ataques

Este lunes la Media Luna Roja Palestina (PRCS, en inglés) señaló que los socorristas sufrieron en realidad tres ataques separados por parte del ejército de Israel.

En su sede, en Ramala, Cisjordania, la organización mostró a la prensa un nuevo video grabado por uno de sus socorristas cuando se dirigían al lugar del ataque, el video sugiere que una primera ambulancia fue objetivo de un primer ataque por parte de las FDI, tras el fuego de las tropas, el convoy que acudió a su rescate fue igualmente embestido por personal militar y, en un tercer evento, el ejército disparó en contra de una última ambulancia que llegó para asistir a las víctimas de los dos siniestros previos.

La grabación obtenida por el New York Times, argumenta la Media Luna Roja, muestra instantes previos a otro material publicado el 5 de abril, también grabado por Radwan, en el que se observa cómo la ambulancia recorre el lugar del primer ataque buscando a un primer vehículo de socorro con el que habrían perdido comunicación luego de que éste fuera atacado en el primer incidente. Sin embargo, de acuerdo con el video, la ambulancia pasa de largo al vehículo siniestrado al no verle, dado que ya no estaría iluminado.

Es después, tras reunirse el vehículo desde el cual se graba el material dado al medio estadounidense, con dos ambulancias más y un camión de bomberos, momento en que se forma el convoy, cuando se escuchan los disparos en contra de la columna humanitaria.

La organización sostiene que, en la misma grabación, mientras aún se escuchan los disparos de las tropas israelíes, es posible notar el sonido de otra ambulancia que llega al lugar; este vehículo fue blanco del tercer ataque.

Luego de este análisis realizado por la Media Luna Roja, las FDI admitieron que el soldado que informó que el convoy se acercaba sin luces encendidas había “cometido un error”

Luego de este análisis realizado por la Media Luna Roja, las FDI admitieron que el soldado que informó que el convoy se acercaba sin luces encendidas había “cometido un error”; empero, el ejército aún sostiene que entre las víctimas había milicianos de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina, sin que se hayan presentado pruebas de esto.

En la grabación divulgada por el New York Times, se puede escuchar la conversación que sostiene Radwan, ambulanciero muerto, con su compañero Asaad Al-Nasasra, (en calidad de desaparecido), quien exhortaba a Radwan: “No grabes Rifat” a lo que Radwan responde que es necesario documentar momentos como ese.

Las grabaciones de Rifat Radwan son lo único que ha podido desmentir las versiones israelíes de esta masacre en contra de personal humanitario.