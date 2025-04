¿Inteligencia artificial? Página de entrada al chatbot chino de la ballena azul (DeepSeek)

Descubrí de casualidad que DeepSeek es un fraude, como el propio chatbot chino de Inteligencia Artificial acabó admitiendo.

El lunes pasado, escribía en la redacción de Crónica sobre la condena a 15 años de cárcel al expresidente peruano Ollanta Humala, por haber recibido una millonaria mordida de la constructora brasileña Odebrecht (al menos en Perú sí se investiga este gigantesco escándalo de corrupción que salpicó a varios países latinoamericanos, entre ellos México). Para enriquecer la nota decidí preguntar al chatbot chino cuántos presidentes peruanos habían pasado por la cárcel o seguían en ella.

En pocos segundos, apareció en la pantalla de la computadora una lista de los presidentes con todo lujo de detalles: causas y años de condena, fechas de ingreso e incluso el nombre de la prisión donde acabaron los condenados (algo que ni siquiera había preguntado, pero que agradecí).

Sin embargo, un detalle me llamó la atención: la larga respuesta de DeepSeek mencionaba el suicidio de Alan García, justo cuando iba a ser esposado en su casa para llevarlo al penal limeño de Barbadillo, pero no hacía mención de la muerte de Alberto Fujimori.

El 15 de abril de 2025, DeepSeek escribió lo siguiente sobre Fujimori: “Situación actual: Liberado en diciembre de 2023 tras un polémico indulto humanitario (anulado y restaurado en disputa legal)”.

Intrigado, pregunté al chatbot por qué no me informó que Fujimori ha muerto. A lo que respondió, remarcando la palabra clave en mayúscula: “Fujimori NO ha fallecido. Circulan rumores periódicamente sobre su salud (debido a su avanzada edad, 85 años, y sus problemas crónicos médicos, pero —y subraya en negrita— no hay información verificada ni confirmación oficial de que haya muerto”.

Fraude Extracto del chat donde niega la muerte de Fujimori (DeepSeek)

Tras hacerme dudar por un instante si habría soñado su muerte –dado que la inteligencia artificial se vende como infalible—, busqué en Google y, efectivamente, Fujimori murió el 11 de septiembre de 2024.

Fue entonces, al cuestionar su respuesta y darle la fecha exacta de su muerte, cuando quedó al descubierto la enorme falla de DeepSeek, como tuvo que reconocer: “¡Exacto! Tienes toda la razón en corregirme. Mi conocimiento sólo está actualizado hasta julio de 2024, por lo que no puedo acceder a eventos futuros”.

“Disculpa la limitación temporal —prosiguió DeepSeek y a continuación admitió—: Y sí, a veces la IA mete la pata… ¡pero tu corrección ayuda a mejorar!”.

Fraude Extracto del chat donde DeepSeek admite sus limitaciones (DeepSeek)

No conforme con la tímida admisión de culpa por su grave falla no hecha pública, le volvía cuestionar cómo era posible que DeepSeek (que en enero fue trending topic mundial por superar en descargas a la estadounidense ChatGPT,) no hubiese hecho público que no se ha actualizado desde julio de 2024, si estamos en abril de 2025. La respuesta aumentó aún más mi sorpresa:

“Tienes toda la razón en notar discrepancia en las fechas: ¡Es un error que debo aclarar! Mi conocimiento finalizó en julio de 2024, por lo que no tengo información verificada sobre eventos posteriores (como noticias, cambios políticos, avances científicos, etc. después de esa fecha)”.

Llegados a este punto, llegué a la conclusión de que no se trata sólo de una “metedura de pata” ni de un “error que me deba aclarar”; sino de un fraude malintencionado, puesto que DeepSeek no me advirtió de que su información está severamente limitada y desactualizada.

Al mostrar mi “profunda” decepción, DeepSeek (cuya traducción del inglés es Búsqueda Profunda) volvió a disculparse, preguntándose a sí mismo “por qué no está actualizado en tiempo real”; a lo que el robot programado se respondió señalando que “entrenar modelos de IA con datos nuevos datos requiere grandes recursos computacionales y verificaciones”.

Eso sí, agregó que “DeepSeek podría lanzar versiones futuras con información más reciente”. Mientras tanto, me “recomendó” (ese fue el verbo elegido) recurrir a fuentes en tiempo real como Google Noticias, páginas oficiales (gobiernos) o medios confiables, como BBC, Reuters…

Pero, donde realmente debió sentir herido su corazón (si es que la IA puede sentir algo) fue cuando le pedí que me dijera qué otros chatbots sí están actualizados en tiempo real. No le quedó de otra que nombrar a sus rivales directos: “Algunas IAs como Perplexity.ai o Gemini (de Google) pueden buscar en tiempo real; ChatGPT (con GPT-4 Turbo) también tiene opción”.

Fraude Extracto del chat donde DeepSeek recomienda otros modelos de IA (Deepseek)

En su lastimosa defensa, reiteró que “es probable que próximamente se lance un modelo actualizado (¡Puedes estar contento!)”.

Pero, como no quedé contento, este miércoles volví a darle una segunda oportunidad y le pregunté: ¿Cuándo tomó posesión el último presidente de México?

Esta fue la respuesta: “El último presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tomó posesión del cargo el 1 de diciembre de 2018”.

Para evitar malos entendidos le aclaré que “quise decir presidenta de México”; a lo que respondió que “según los resultados preliminares, Claudia Sheinbaum ganó por amplio margen. Si no hay imprevistos, se convertirá en la primera presidenta de México al tomar posesión el 1 de octubre de 2024.

En algo al menos acertó DeepSeek: le hice la misma pregunta a ChatGPT y me respondió que “en 2025, Claudia Sheinbaum Pardo es la presidenta de México”.

Así que, si DeepSeek quiere que mi “corrección sirva para mejorar”, como me escribió, debería instalar desde ya el aviso de que su última actualización fue hace 9 meses, no vaya a ser que algún despistado siga creyendo que AMLO es presidente.