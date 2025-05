De ser aceptadas tales condiciones, Kiev estaría listo para establecer un alto al fuego “en las líneas actuales del frente”

Una importante cadena de noticias estadounidense entrevistó este miércoles a Keith Kellogg, enviado especial de Estados Unidos en Ucrania.

Kellogg declaró ante el medio noticioso que Kiev está dispuesta a hacer concesiones territoriales a Rusia para terminar así con el conflicto armado.

No obstante, el funcionario precisó que los ucranianos cederían los territorios en cuestión a Moscú “de facto”, no “de jure”. Esto significa que el terreno cedido a Rusia no sería de forma “permanente”, sino que al momento de producirse el alto al fuego, cada parte se quedaría en posesión del territorio que ha ocupado actualmente. Kellogg aseguró que esto es lo más que Ucrania está dispuesta a aceptar en cuanto a disputas territoriales.

De ser aceptadas tales condiciones, Kiev estaría listo para establecer un alto al fuego “en las líneas actuales del frente”, señaló Kellogg.

Por otro lado, los entrevistadores preguntaron al enviado de Trump si Washington estaría dispuesto a aceptar las verdaderas exigencias territoriales de Rusia, a lo que Kellogg se limitó a responder, “Parcialmente”.

Es importante señalar que, hasta el momento, Rusia posee la península de Crimea, territorio que se anexionó en 2014 tras argumentar que el 96.77% de la población del sitio votó en favor de su integración al territorio de la Federación de Rusia.

De igual modo, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las provincias de Zaporozhie y Jersón, fueron incorporadas a Rusia luego de una consulta popular en 2022; desde que Rusia se anexionara tales territorios, este país ha recalcado, en varias ocasiones, que éstos son parte integral de su polígono y que no posee intención alguna de abandonarlos.

La semana pasada, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, sentenció que su nación “no negocia la integridad de su territorio” e incluso se aventuró a confirmar que el presidente Trump “entiende esto”.

Naturalmente, Ucrania desconoció los resultados de las consultas populares en 2022 y condenó internacionalmente la anexión rusa de Crimea en 2014, situación que calificó de “invasión” y “ocupación”.

Recientemente, Donald Trump urgió a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, a aceptar la condición rusa de Crimea de una vez por todas.