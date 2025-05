Arranca la semana del cónclave más universal para elegir al sustituto de Francisco: claves

Cónclave inicia este miércoles 7 de mayo Últimos retoques en la capilla Sixtina antes de que se abra para el cónclave.

¿Cuántos cardenales votarán?

Si no hay una baja de última hora, a partir de este miércoles 7 de abril (día fijado por el Colegio Cardenalicio para el cónclave del que saldrá el sustituto de Francisco) unos 133 cardenales se disponen a eleger papa.

Hay 136 cardenales con menos de 80 años (una cifra récord en dos mil años de papado), pero dos no asistirán al cónclave por problemas de salud —el español Antonio Cañizares y el keniano John Njue, ambos con 79 años— y un tercero, el italiano Angelo Becciu (76), quien fue despojado por Francisco del derecho a ser elegido papa y finalmente desistió de su derecho a elegir, debido a su polémico pasado, tras su condena por un caso de corrupción financiera.

¿De dónde proceden los cardenales electores?

El eurocentrismo sigue siendo imperante dentro de la Iglesia católica, pese a que la región con más católicos del mundo es América Latina.

En Europa hay 53 electores (52, tras la baja del cardenal español), 23 en Asia, 23 en América Latina y el Caribe, 18 en África (17, tras la baja del cardenal nigeriano), 14 en Estados Unidos y Canadá, y 4 en Oceanía. De uno de ellos surgirá el próximo líder de 1,406 millones de fieles.

Esta sobrerrepresentación europea es especialmente patente en Italia, con hasta 27 cardenales electores en el cónclave de 2025, más que los electores de todos los países sumados de Latinoamérica.

Aunque muchos cardenales viven y trabajan en el Vaticano, la mayoría se encuentran repartidos por todo el mundo y deben viajar a Roma “a menos que estén impedidos por enfermedad u otra causa grave”.

En víspera del cónclave, los 133 electores ya han aterrizado en la capital italiana. La mayoría de los “príncipes de la Iglesia” no se conocen por lo que aprovechan en este periodo de “sede vacante” para familiarizarse unos con otros.

¿Cuántos cardenales nombró Francisco?

El papa Francisco nombró a 97 cardenales electores desde que asumió el pontificado en 2013. Esto significa que la mayoría de los cardenales que participarán en el cónclave de 2025 fueron elegidos por él.

Por otro lado, el papa Benedicto XVI nombró a 67 cardenales electores durante su pontificado entre 2005 y 2013. Mientras que el papa Juan Pablo II, quien gobernó la Iglesia entre 1978 y 2005, creó un total de 231 cardenales, de los cuales 117 fueron electores en el cónclave de 2005.

¿Pueden entrar los cardenales de más de 80 años en la Capilla Sixtina?

No. Actualmente, hay 117 cardenales que tienen más de 80 años y, por lo tanto, no pueden participar en el cónclave ni estar físicamente. Aunque no tienen derecho a voto, siguen siendo parte del Colegio Cardenalicio y participan en las llamadas Congregaciones Generales, donde pueden opinar e influir en las discusiones previas a la elección del nuevo papa.

Desde la muerte del argentino Jorge Bergoglio, el 21 de abril a los 88 años (fue el segundo papa más longevo de la historia), la mayoría de cardenales se ha reunido cinco veces para expresar cuál debe ser el rumbo de la Iglesia, si mantener el acelerador en el aperturismo o pisar el freno, suavemente o en seco, como buscan los del sector ultra.

¿Puede ser elegido papa un cardenal no elector?

No, un cardenal mayor de 80 años no puede ser elegido papa porque lo prohíbe el Código Canónico.

Esta regla fue implementada en 1970 por el papa Pablo VI para garantizar que el pontífice tenga la energía y la capacidad mental necesarias para liderar la Iglesia.

¿Puede ser elegido papa alguien que no participe en el cónclave?

Sí. En teoría, un laico puede ser elegido papa. Según el derecho canónico, cualquier católico bautizado (sólo varones, las mujeres lo tiene prohibido) puede ser elegido como pontífice, incluso si no es sacerdote obispo o cardenal.

Sin embargo, en la práctica, los pontífices son elegidos exclusivamente si forman parte del Colegio Cardenalicio, ya que estos tienen experiencia en el gobierno de la Iglesia y en asuntos doctrinales.

Si un laico fuera elegido, tendría que ser ordenado de inmediato obispo de Roma, antes de asumir el cargo y ser presentado “urbi et orbi” (a la ciudad y al mundo). Aunque esto es posible, es un evento tan raro que no ha ocurrido en siglos.

El último laico que fue elegido papa fue Teobaldo Visconti, en 1271, quien se hizo llamar Gregorio X. El primer caso conocido es el de León VIII, en el año 963; seguido de Juan XIX (1024) y Benedicto IX, quien, además ostenta otro récord, el de ser papa en tres ocasiones (1032-1044, el año 1045 y 1047-1048).

Esta singularidad de papas laicos se explica por la gran influencia que ejercían los reyes cristianos europeos, aristócratas y señores de la guerra sobre la Iglesia.

En la actualidad, la probabilidad de que salga un papa de alguien que no participe en el cónclave es nula.

¿Qué significa cónclave y cuándo comienza el aislamiento?

Los 133 electores se trasladarán este martes por la tarde, víspera del cónclave a la Casa de Santa Marta, la residencia en el interior del Vaticano donde vivió Francisco, para cenar juntos. Desde ese momento permanecerán aislados del mundo, totalmente incomunicados.

A la mañana siguiente, miércoles, el decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re, celebrará la misa “pro eligendo Papa”, abierta a todos los fieles en la basílica de San Pedro. Por la tarde, los cardenales se congregan en la Capilla Paulina, vestidos con el atuendo coral, antes de caminar hacia la Capilla Sixtina al canto del “Veni Creator”.

El maestro de ceremonia del cónclave, es el camarlengo (el hombre más poderoso de la Santa Sede tras la muerte del papa). Para tal cargo fue elegido por Francisco el irlandés Kevin Farrell, de 77 años, y por lo tanto elector.

Lo primero que hacen los cardenales es jurar guardar secreto, que cada uno pronuncia por orden de antigüedad.

El maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, el arzobispo italiano Giovanni Ravelli, da entonces la orden en latín “extra omnes” (todos fuera) a todos los no electores. Curiosamente, él mismo debe abandonar la Capilla Sixtina, puesto que no es cardenal.

Una vez que los 133 cardenales quedan encerrados (cum clavis: bajo llave en latín), comienza el cónclave en total aislamiento; en 2013 se instalaron bloqueadores de señal para impedir llamadas, mensajes o acceso a internet.

¿Cómo es el proceso de votación?

Para que un cardenal sea elegido papa necesita dos tercios de los votos: frente a los 77 votos que necesitaba hace 12 años, en esta ocasión necesitará diez más, 87. Se espera que la primera votación se realice la tarde del miércoles y, ante la poca probabilidad de que sea elegido el primer día, las siguiente votaciones serán, una por la mañana y otra por la tarde.

Cuando ningún cardenal logra dos tercios hay fumata negra, cuando se logra hay fumata blanca y se anuncia poco después desde el balcón principal de la basóilica de San Pedro.

¿Qué diferencia hay entre este cónclave y los dos anteriores?

Antes del fallecimiento de Francisco apenas circulaban listas de papables, a diferencia de lo sucedido en los cónclaves de 2005 y 2013. Era una señal de que no había candidatos claros. En esta ocasión las categorías tradicionales que delinean dos bandos, conservadores y progresistas, no parecen estar funcionando para reunir apoyos en torno a un candidato. “No se entiende hacia dónde va el cónclave”, confesaron varios cardenales a El País. En 2005 era estar con o contra Ratzinger, y en 2013, con o contra Bergoglio. En ambos casos el dilema quedó claro rápidamente: en apenas 24 horas (cuatro y cinco votaciones respectivamente).

Esta vez podría no ser tan fácil (con información de EFE, El País, y Osservatore Romano).