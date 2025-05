Bill Gates acusa a Elon Musk de ser cómplice de la muerte infantil en los países más pobres

Bill Gates Bill Gates dice que Musk está "involucrado en la muerte de los niños más pobres del mundo". (EFE)

En una entrevista publicada este jueves por The New York Times, Bill Gates no se anduvo con rodeos. A sus 69 años y con la cuenta regresiva para el cierre de la Fundación Gates en 2045, el magnate y filántropo lanzó una acusación sin precedentes contra Elon Musk: lo responsabiliza de contribuir directa o indirectamente a la muerte de miles de niños en el mundo, al erosionar los programas de salud y desarrollo que sostenía Estados Unidos.

“El hombre más rico del mundo se ha involucrado en la muerte de los niños más pobres del mundo”, soltó Gates, tras detallar cómo los recortes impulsados desde la administración de Donald Trump —con el entusiasmo de Musk— devastaron el presupuesto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), pieza clave en la lucha contra enfermedades como la malaria, el VIH o la polio.

El millonario que no fue a la fiesta... y cortó el flujo de ayuda

Con ironía letal, Gates recordó el episodio que, según él, desencadenó los recortes: “Él fue quien recortó el presupuesto de USAID. La puso en la trituradora, y todo porque no fue a una fiesta aquel fin de semana”.

Para Gates, se trata de un acto frívolo con consecuencias letales, una muestra de lo lejos que están algunos de los nuevos multimillonarios de entender el poder —y la responsabilidad— que tienen en un mundo donde cada dólar puede significar una vida.

A diferencia de los filántropos de hace dos décadas, Gates lamenta que las nuevas generaciones de millonarios, más volcadas al culto personal y la especulación tecnológica, han abandonado las causas humanitarias.

“No es que nos estemos quedando sin gente rica. Va a haber cada vez más… pero los ricos de hoy deberían hacer más filantropía. Los ricos de aquí a veinte años deberían hacer más filantropía”, enfatiza, marcando con claridad el blanco: los Musk de esta época.

La IA puede salvar vidas

En tono más esperanzador, Gates proyecta que los retrocesos actuales —que asocia a la gestión de Trump— serán pasajeros. “No creo que vaya a haber una Administración tras otra que recorte y recorte estas cosas”, confía, y añade que su apuesta sigue siendo reducir la mortalidad infantil de aquí a 2045, el año en que su fundación cerrará sus puertas.

El otro caballo de batalla de Gates es la IA, a la que no ve como una amenaza apocalíptica, sino como una herramienta para democratizar la medicina, la educación y la agricultura. “Un médico personal impulsado por IA puede ser tan bueno como el mejor doctor del mundo… incluso mejor que lo que tienen hoy los países ricos”, sostiene.

Pero deja una advertencia final: sin inversión decidida en IA con propósito social, las tecnológicas corren el riesgo de quedar atrapadas en la burbuja del beneficio inmediato. Y entonces sí, la brecha entre los Musk y el resto del mundo se volverá insalvable.