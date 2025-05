Cónclave 2025: Noticias y resumen de la presentación de León XIV

Papa León XIV Robert Francis Prevost salió al balcón para decir sus primeras palabras como el Papa León XIV frente a miles de fieles en la Plaza de San Pedro. (VATICAN MEDIA HANDOUT/EFE)

Así fue la conclusión del Conclave 2025 con la elección de León XIV como el nuevo papa de la iglesia Católica.

Así fue la primera aparición de Robert Francis Prevost tras ser elegido papa.











#ÚltimaHora | ¡Habemus Papam! El esperado humo blanco se elevó desde la chimenea de la Capilla Sixtina, anunciando que los cardenales han elegido al nuevo Papa.



Fumata negra tras las votaciones de esta mañana en el Cónclave. El Papa aún no ha sido elegido. #Cónclave2025 #Conclave



¿Qué pasa si no eligen al Papa este jueves 8 de mayo?

Como sucede desde que hay registros, la primera votación es de puro trámite, una manera de tantear el terreno y que los cardenales comprueben quiénes están sacando más votos. Lo que no es normal es que un ritual que se esperaba que durase una hora se prolongó hasta tres horas, desatando todo tipo de especulaciones, como que no hay un claro favorito, o que hay muchos, o que no hay ninguno, o finalmente que podría ser necesario un candLas cuatro votaciones de este jueves se presentan claves, no sólo porque en el último medio siglo el papa ha sido electo al segundo día de cónclave, sino porque un nuevo fracaso de Parolin y los principales favoritos —todos ellos afines, en mayor o menor medida, a la continuidad de la obra de Francisco— indicaría que hay un resistencia más fuerte de lo previsto, especialmente entre los cardenales que apuestan por alguien conservador e incluso que dé marcha atrás al aperturismo del fallecido pontífice argentino.

Si, por el contrario, la votación se extiende al viernes e incluso el sábado, se haría evidente que los favoritos no eran tales y que, como dice el refrán vaticano, “quien entra papa, sale cardenal”.

Segundo humo negro

Aproximadamente a las 4:00 horas (CDMX) de este jueves 8 de mayo, concluyó el segundo proceso de elección arrojando nuevamente humo negro mientras las personas esperan en la Plaza de San Pedro. Ahora, vendrá una tercera ronda de elección en busca de un cardenal que junte los dos tercios requeridos para asumir como Sumo Pontifice.

Primer día sin papa

Tal como se esperaba, la primera ronda de elección terminó con humo negro. Después de más de tres horas de un proceso alargado, finalmente el primer humo negro de este proceso salió .