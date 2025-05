Rusia y Ucrania reanudan negociaciones sin tregua, pero con canje récord de prisioneros

Reunión en Estambul Rusia y Ucrania reabrieron hoy las negociaciones de paz estancadas desde el primer año de la guerra. (EFE)

Por primera vez desde el estancamiento de los diálogos en 2022, las delegaciones de Rusia y Ucrania retomaron las negociaciones de paz en Estambul. Aunque no lograron pactar un cese al fuego, sí acordaron estudiar los planes de ambas partes para una eventual tregua y anunciaron el mayor canje de prisioneros de guerra hasta la fecha: mil por cada bando.

“En general, estamos satisfechos con los resultados y dispuestos a continuar los contactos”, afirmó el negociador jefe ruso, Vladímir Medinski, tras la reunión de casi dos horas presidida por el canciller turco Hakan Fidan en el Palacio Dolmabahce.

La iniciativa partió, según Moscú, del propio presidente Putin, quien, sin embargo, se negó a asistir a Estambul. Ucrania, que buscaba un alto el fuego inmediato de al menos 30 días, no obtuvo compromisos concretos. Rusia condiciona cualquier tregua a garantías de que Kiev no rearmará sus posiciones.

Europa presiona

La falta de avances concretos generó una rápida reacción europea. Zelenski habló al término de la reunión con los mandatarios de Alemania, Francia, el Reino Unido, Polonia y con el presidente de EU, Donald Trump.

“Nuestra posición: si Rusia rechaza un alto el fuego total e incondicional, debe haber sanciones contundentes”, advirtió Zelenski. Bruselas ya tiene listo un 17º paquete de sanciones contra el sistema bancario y energético ruso.

El presidente francés, Emmanuel Macron, fue más directo: “Es inaceptable que, por segunda vez, Putin no responda a las demandas formuladas por los estadounidenses y respaldadas por Europa”.

¿Putin-Zelenski cara a cara?

Además del canje de prisioneros, el segundo avance clave fue la propuesta de una cumbre entre Putin y Zelenski, la primera desde 2019. La idea fue planteada por Kiev y, según Medinski, tomada en cuenta por el Kremlin.

“También preparamos una potencial reunión entre los líderes de ambos países”, confirmó el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umérov.

Putin y Zelenski no se ven desde la cumbre de París de diciembre de 2019. Esta nueva propuesta podría servir como puente político, aunque su concreción depende, en parte, de un actor externo: Donald Trump.

El factor Trump

Trump regresó a EU tras su primera gira exterior como presidente sin lograr su objetivo: sentarse con Putin y Zelenski. Aun así, se mostró dispuesto a participar en los diálogos.

“Si yo no iba, estaba garantizado que Putin no iba a ir y no fue. Lo entiendo, pero lo vamos a conseguir”, dijo el viernes. El Kremlin recogió el guante: “Esos contactos serían extremadamente importantes en el contexto del arreglo ucraniano (...) Sin duda, esa reunión es necesaria”, afirmó Dmitri Peskov.

Por ahora, el conflicto en Ucrania suma 1,178 días sin tregua, pero la reapertura de negociaciones, el canje de prisioneros y la posibilidad de una cumbre presidencial abren una tenue rendija para una futura desescalada diplomática.