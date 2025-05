León XIV, el papa científico alerta sobre la Inteligencia Artificial en manos de demagogos (como Trump)

Perú Una mujer camina frente a la imagen del nuevo Papa León XIV, este viernes en la entrada de la Catedral de Lima (Renato Pajuelo/EFE)

Robert Prevost eligió el nombre de León XIV, para rendir homenaje a León XIII, el primer papa de la era moderna y el que más hizo por conciliar fe y razón, hace poco más de un siglo.

Si León XIII fue el primer papa que alertó de los abusos de la revolución industrial, León XIV es el primero que no ha perdido el tiempo en alertar sobre los peligros de la Inteligencia artificial, por ejemplo, su capacidad infinita para generar información e imágenes manipuladas para diseminar bulos o simplemente provocar en las redes; algo que ya ha empezado a hacer su némesis, Donald Trump, quien no dudó en retuitear una imagen suya vestido de Papa, en pleno luto por el fallecimiento de Francisco, ocurrido el 21 de abril.

Burla Trump retuiteó en sus redes sociales una imagen suya convertido en papa, diseñada por la inteligencia artificial (EFE)

De hecho, el pontífice argentino ya hizo mención a la amenaza de una inteligencia artificial fuera de control en su participación en el Foro Davos, en enero de este año, cuando pidió a quienes desarrollan IA que velen para que ésta “promueva la dignidad humana, la vocación de la persona y el bien común”.

Pero León XIV, en su primer discurso como Papa, ha ido más allá: declaró ante los cardenales que la Iglesia no es ajena a los peligros de la IA para la humanidad y anunció que ésta va a ser una de las banderas de lucha de su papado, que arranca oficialmente este 18 de mayo con una multitudinaria misa en la plaza de San Pedro, a la que asistirán muchos líderes mundiales, aunque llamativamente no estará presente su compatriota, el presidente de EU, Donald Trump.

Dos días después de la histórica elección del primer papa estadounidense, ocurrida el 8 de mayo, Prevost reveló ante el Colegio Cardenalicio por qué eligió llamarse León XIV y qué relación tiene su decisión con la inteligencia artificial.

La inspiradora encíclica Rerum Novarum

La encíclica que inspiró a Prevost la redactó León XIII en mayo de 1891, bajo el nombre de Rerum Novarum, un documento que denunció los abusos de la revolución industrial y del capitalismo contra los trabajadores y marcó el inicio de la Doctrina Social de la Iglesia.

El documento fue revolucionario porque enfatizaba el “derecho de la Iglesia” a hacer declaraciones sobre cuestiones morales e incluso políticas, con sentencias nunca escuchadas con tanta firmeza en un Papa con sentencias como esta: “Los gobiernos deben salvar a los desdichados trabajadores de la crueldad de los hombres avariciosos, que utilizan a los seres humanos como meros instrumentos para lucrarse”. En otro apartado, León XIII dejó claro que no era un ataque al progreso, al contrario, declaró que le “maravillaban los descubrimientos científicos”.

“Ahora —les dijo León XIV a los cardenales, 134 años después de la famosa encíclica—, se está produciendo otra revolución industrial en el campo de la inteligencia artificial. Esto planteará nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo”.

Un papa político

En otras palabras, Prevost está enviando señales de que será un papa más político que Francisco y sus antecesores, pero no en cuestiones ideológicas (como lo fue Juan Pablo II y su cruzada contra el comunismo y la teología de la liberación), sino en cuestiones a gran escala, en la macropolítica y en los asuntos que son amenazas globales, como la IA y el cambio climático, otra de sus preocupaciones. Y lo pretende hacer no sólo con la autoridad moral que le otorga ser el líder de la Iglesia con más fieles del mundo (1,400 millones), sino con la autoridad de ser el primer papa científico de la historia, el primer que se licenció en una universidad, no de teología, sino en su caso, de matemáticas.

El fraile Paolo Benanti, principal asesor del Vaticano en ética de la IA, se mostró gratamente sorprendido por las audaces prioridades de León XIV. En entrevista a The New York Times, Benanti recuerda cómo hace apenas 15 años, sus superiores le llamaron loco por querer estudiar algo que les tuvo que repetir y explicar qué era eso de inteligencia artificial.

“Y ahora es el primer tema de un Papa”, dijo en una entrevista en su monasterio esta semana.

Pero la inquietud de Prevost, de 69 años, empezó mucho antes de ser cardenal y luego Papa, en una ciudad costera peruana, fuera del radar internacional, pero con un nombre curiosamente parecido al de su natal Chicago: Chiclayo.

Obispo 2.0

Como obispo, combinó su interés por la ciencia y las últimas tecnologías con la evangelización para mejorar las vidas de los más desfavorecidos y que se “conectaran” al mundo.

Prevost impulsó innovadores proyectos de salud digital, como clínicas rurales interconectadas mediante telemedicina satelital para brindar atención médica especializada en aldeas andinas remotas sin internet terrestre. Este programa piloto logró que poblaciones aisladas accedieran a consultas de alta especialidad, un ejemplo temprano de cómo la tecnología puede ponerse al servicio del bien común bajo su guía pastoral.

“Es un uso muy concreto de la tecnología para mejorar la vida de las personas”, destacó un analista sobre esta iniciativa, subrayando que Prevost comprendía la complejidad tecnológica y sabía aplicarla en favor de los vulnerables

Su liderazgo al frente de la diócesis también abarcó la modernización en la evangelización: implementó aulas virtuales en la formación de seminaristas y lanzó una radio web bilingüe; hacia 2023 su oficina coordinaba redes sociales multilingües con más de 1.4 millones de seguidores.

Ya una vez convertido en cardenal, sus mensajes trascendieron de su área de influencia en Perú y empezaron a hacer ruido sobre todos en los últimos tres meses, coincidiendo con el regreso al poder de Trump.

Con el advenimiento del primer papa estadounidense, se avecina un choque de titanes entre los dos estadounidenses más influyentes del mundo, con millones de seguidores, algunos atrapados entre dos formas de ver el mundo radicalmente diferente, como es el caso de Louis Prevost, el hermano mayor de León XIV, un admirador declarado de Trump y su movimiento xenófobo y racista MAGA, quien ha borrado sus cuentas en las redes sociales.

En cualquier caso, el uso que ha hecho sobre la Inteligencia Artificial dan una idea de la bajeza moral de Trump —que retuiteó un video de él mismo brindado tomando el sol en un hotel en Gaza, a la que ambiciona convertir en un resort— y la superioridad moral de León XIV, que usa las redes para denunciar la crueldad del mandatario republicano, capaz de deportar a una niña con cáncer de EU, y alerta, sin condenar la IA, el peligro de que se salga de control, en manos de poderosos sin escrúpulos, y ponga en peligro a la humanidad.