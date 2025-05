Trump llama “loco” a Putin por bombardear a ucranianos; el Kremlin le llama “emocional”

Agresión rusa Una mujer pasa por delante de un edificio de viviendas destruido por un misil ruso cerca de Kiev (SERGEY DOLZHENKO/EFE)

El Kremlin tachó este lunes de “reacción emocional” las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien momentos antes llamó “loco” al líder ruso, Vladímir Putin, por incrementar sus bombardeos contra civiles ucranianos.

En los siete días que van desde la conversación telefónica entre ambos presidentes, miles de drones golpearon las 24 horas el territorio de ambos países, aunque Rusia también acompañó sus bombardeos con misiles balísticos, que han causado decenas de muertos, entre ellos tres hermanos menores de edad.

“El presidente Putin toma las decisiones que son necesarias para garantizar la seguridad de su país”, dijo este lunes impasible Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en relación a las inusuales críticas lanzadas momentos antes por Trump, quien profesa una abierta admiración por el criminal ruso.

“Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente LOCO! Está matando a mucha gente innecesariamente, y no me refiero solo a soldados”, escribió Trump en su red Truth Social.

“Están disparando misiles y drones contra ciudades de Ucrania sin ningún motivo. Siempre he dicho que quiere TODA Ucrania, no solo una parte, y quizá tenga razón, pero si lo hace, ¡llevará la caída de Rusia!”, advirtió el mandatario republicano.

Trump también criticó al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al señalar en el mismo mensaje que “no le hace ningún favor a su país hablando como lo hace”.

“Todo lo que dice causa problemas; no me gusta, y más vale que pare”, declaró en relación a la queja de Zelenski el domingo, cuando lamentó el “silencio” de Trump tras el peor fin de semana de bombardeos rusos sobre civiles, desde que Putin ordenó la invasión de Ucrania, en febrero de 2022.

Tras quedar de nuevo en evidencia sobre su debilidad hacia Putin (Rusia es de los pocos países al que no ha castigado con aranceles), Trump dijo ahora que está considerando imponer sanciones a Moscú porque Putin “está matando mucha gente”.

“Se ha dado cuenta de que le ha mentido”

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este lunes que piensa que Trump finalmente “se ha dado cuenta” de que Putin “ha mentido” acerca de estar listo para la paz en Ucrania.

“Pienso que Trump se ha dado cuenta de que lo que ha dicho Putin por teléfono: que estaba listo para la paz, les ha mentido”, dijo Macron en declaraciones a los medios de comunicación desde Hanói, donde ha comenzado una gira por el Sudeste Asiático.